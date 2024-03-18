Почти во всех морских птицах Антарктики обнаружили микропластик

Всего было извлечено 3526 частниц, что соответствует как минимум одной частице в 90 процентах образцов из Арктики и 97 процентов проб из Антарктики. В среднем 7,2 и 1,1 частицы микропластика были обнаружены в каждом образце в Арктике и Антарктиде соответственно. У одной птицы было обнаружено максимум 36 частиц микропластика.