Почти Аид и немного Самсон: кем на самом деле был Кощей из русских сказок?

Во всех сказках, независимо от телосложения Кощея и завязки сюжета, есть общая черта — он всегда антагонист, которого герой должен победить. Кроме того, изначально этот персонаж был связан с загробным миром, — особенно хорошо это заметно по тем сказкам, в которых путь в Кощеево царство проходит через избушку Бабы-яги, чья общепризнанная роль — страж на границе миров живых и мертвых. В сюжетах, где избушки Бабы-яги нет, дорога к Кощею все равно очень трудна и далека, а его жилище расположено в странном месте (на горе, на которую нельзя просто так попасть) или имеет необычные черты (построено из драгоценных камней). С помощью подобных аномалий люди в древности обозначали иное пространство.