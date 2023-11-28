Почему золото взрывается фиолетовым цветом

​​​​​​Фульминантное (гремучее) золото («aurum fulminans») было первым когда-либо обнаруженным мощным взрывчатым веществом. Взрываясь, оно выделяет дым фиолетового цвета. До сегодняшнего дня ученые не знали, по какой причине, пишет IFL Science.

При создании и изучении металлов древние алхимики использовали различные методики. Одной из них был взрыв полученных и имеющихся реактивов. В XVI веке алхимики впервые сообщили о так называемом фульминатном золоте, получаемом при реакции солей золота с аммиаком или хлоридом аммония.

Однако они не знали, какое именно вещество выделяется в результате химических реакций и окрашивает все в фиолетовый. Команда Бристольского университета сумела раскрыть тайну цвета дыма и структуры гремучего золота. Анализ показал, что дым содержит наночастицы металлического золота, которые вызывают интенсивный красный цвет. А отдельные атомные слои в частицах имеют такое же расстояние, как и в металлическом золоте.

Исследователей не удивило, что цвет обусловлен наночастицами. Ранее было установлено, что нанозолото при растворении в воде или стекле приобретает интенсивный красный цвет. Когда электроны в частицах золота возбуждаются электрическим и магнитным полями света, возникает квантовый эффект, названный поверхностным плазмонным резонансом.

Он позволяет частицам взаимодействовать со светом, даже при значительно меньших размерах длины волны света. От формы и размеров наночастиц и зависит конкретный цвет. Исследователи уточняют, что их работа не дает ответа на вопрос, каким веществом на самом деле является гремучее золото, потому требуются дополнительные эксперименты.

Недавно химики очистили воду от загрязнений с помощью «умной ржавчины». При этом ее можно использовать неоднократно.