Почему знак зодиака Водолей не принадлежит к стихии воды

Зодиак в астрологии берет свое начало от весеннего равноденствия, и первый знак в нем — Овен. В связи с этим ему досталась первая стихия из списка — огонь. Далее на пути Солнца — Телец, он получил землю, Близнецы совпали с воздухом, Рак с водой, и потом снова по той же схеме: огонь — земля — воздух — вода. То есть то, что Рак и Рыбы попали в тригон воды — это чистой воды везение. Могли вообще ни разу не попасть. Более того, если бы зодиак начинался, например, с Рыб, им бы досталась стихия огня. Как видите, у астрологов своя логика.