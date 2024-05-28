Почему знак зодиака Водолей не принадлежит к стихии воды

Символ этого знака с древних времен— две изогнутые линии, которые нельзя ни с чем перепутать: это точно волны. Часто Водолея рисуют в виде симпатичного юноши, льющего воду из кувшина. Логично и всем понятно: Водолей должен лить воду. И по той же логике этот знак автоматически записывают в стихию воды. Но сразу после Водолея в зодиакальном круге идут Рыбы, и вот они-то как раз входят в тригон воды. А два соседних знака к одной стихии относиться не могут.
В честь кого названо созвездие Водолей?
Есть две версии. По одной из них в образе Водолея запечатлен Ганимед — виночерпий богов, который наполнял чашу Зевса во время пиров на Олимпе. И хотя древние греки любили разбавлять вино водой, но все же Ганимеда никогда и нигде, ни в одном мифе, не называли водолеем. Только виночерпием. Соответственно, античные астрономы если бы и нарекли созвездие в честь Ганимеда, то назвали бы его Виночерпием. Поэтому данная версия не кажется стопроцентно надежной.
Другой персонаж античных мифов — Девкалион, тоже претендует на роль Водолея. Сын Прометея и нимфы-океаниды, практически русалки. Когда Зевс решил уничтожить род человеческий за то, что люди стали забывать богов, он наслал на землю потоп. Единственные, кто выжил — были Девкалион и его жена Пирра. От их сына Эллина по легенде пошел весь род эллинов (то есть греков). На древних амфорах Девкалиона изображали на утлом плоту последи волн, иногда — льющего воду из большой раковины. Так что и он претендует на прототип для созвездия.
Как выстраиваются стихии в зодиаке?
Тригоны стихий в зодиаке выстраиваются по очень четкому распорядку. Первым идет огонь, затем земля, воздух и вода. Это символизирует цикл зарождения четырех основных энергий — из первозданного огня возникла твердь земная, воздух остудил ее, а вода наполнила жизнью. Порядок этот соблюдается неукоснительно.
Созвездия в зодиакальный круг отбирались по еще более простому принципу: Мы с Земли наблюдаем, как через них проходит Солнце в течение календарного года. Первым эту закономерность описал математик и астроном Евдокс Кносский, около 2,5 тысяч лет назад. То есть на самом деле эти созвездия выбрали не мы, а само Солнце, и порядок их прохождения тоже никогда не меняется.
Зодиак в астрологии берет свое начало от весеннего равноденствия, и первый знак в нем — Овен. В связи с этим ему досталась первая стихия из списка — огонь. Далее на пути Солнца — Телец, он получил землю, Близнецы совпали с воздухом, Рак с водой, и потом снова по той же схеме: огонь — земля — воздух — вода. То есть то, что Рак и Рыбы попали в тригон воды — это чистой воды везение. Могли вообще ни разу не попасть. Более того, если бы зодиак начинался, например, с Рыб, им бы досталась стихия огня. Как видите, у астрологов своя логика.
Как влияет на Водолеев стихия воздуха?
По характеру представители знака Водолей — очень любознательные и целеустремленные люди. Они стремятся к высоким идеалам, часто выбирают творческие профессии или идут в науку. Обожают все передовое и прогрессивное, ценят свободу и независимость больше всех прочих знаков зодиака. В личной жизни Водолеи достаточно ветреные, создать крепкую семью на века у представителей этого знака получается редко, но все же иногда им везет.
Планета-покровитель этого знака — Уран, что в переводе с греческого, кстати, означает «небо». Еще больше про планеты, которые влияют за судьбы знаков зодиака читайте в нашем обзоре.