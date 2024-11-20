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Почему вредно сокращать слова в чатах и переписке?

Исследователи убедили избегать подобную манеру общения.

Источник: Reuters

Если вы хотите казаться искренним и получать больше ответов на свои сообщения, пишите слова полностью, а не сокращайте их. Такой совет дали ученые Университета Торонто и Стэнфордского университета на основании исследования переписки пользователей, опубликованного Американской психологической ассоциацией.

Исследователи из Стэнфордского университета провели серию экспериментов с участием более пяти тысяч человек. Выяснилось, что люди, использующие сокращения в переписке, воспринимались как менее искренние и реже получали ответы. Собеседникам кажется, что такие люди прилагают меньше усилий в текстовых сообщениях.

Подобное наблюдение удивило ученых, так как до сих пор считалось, что сокращение слов в переписке передает неформальное общение и создает ощущение близости. «Текстовые сообщения стали доминирующей формой цифровой коммуникации, и большинство пользователей текстовых сообщений используют некоторые сокращения, например, IDK вместо I don’t know — “я не знаю” или GOAT вместо Greatest Of All Time — “величайший из всех времен”. Но люди могут не осознавать, что сокращения имеют свою цену», — говорится в сообщении.

Какие сокращения используют в переписке в России?

К подобному приему в онлайн-переписке прибегают и в России, сочетая русские и англоязычные сокращения.

Спс — спасибо.

Пж — пожалуйста.

ИМХО (от английского «in my humble opinion») — «по моему скромному мнению».

Нра — нравится.

ОМГ (от английского «Oh my god») — «О, мой бог!».

КМК — как мне кажется.

КД — как дела?

ЧД — что делаешь?

Пон — понятно.

ЛОЛ (от английского «Laughing out loud») — «смеюсь вслух».