Почему вредно сокращать слова в чатах и переписке?

Подобное наблюдение удивило ученых, так как до сих пор считалось, что сокращение слов в переписке передает неформальное общение и создает ощущение близости. «Текстовые сообщения стали доминирующей формой цифровой коммуникации, и большинство пользователей текстовых сообщений используют некоторые сокращения, например, IDK вместо I don’t know — “я не знаю” или GOAT вместо Greatest Of All Time — “величайший из всех времен”. Но люди могут не осознавать, что сокращения имеют свою цену», — говорится в сообщении.