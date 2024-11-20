Почему вредно сокращать слова в чатах и переписке?

Если вы хотите казаться искренним и получать больше ответов на свои сообщения, пишите слова полностью, а не сокращайте их. Такой совет дали ученые Университета Торонто и Стэнфордского университета на основании исследования переписки пользователей, опубликованного Американской психологической ассоциацией.
Исследователи из Стэнфордского университета провели серию экспериментов с участием более пяти тысяч человек. Выяснилось, что люди, использующие сокращения в переписке, воспринимались как менее искренние и реже получали ответы. Собеседникам кажется, что такие люди прилагают меньше усилий в текстовых сообщениях.
Подобное наблюдение удивило ученых, так как до сих пор считалось, что сокращение слов в переписке передает неформальное общение и создает ощущение близости. «Текстовые сообщения стали доминирующей формой цифровой коммуникации, и большинство пользователей текстовых сообщений используют некоторые сокращения, например, IDK вместо I don’t know — “я не знаю” или GOAT вместо Greatest Of All Time — “величайший из всех времен”. Но люди могут не осознавать, что сокращения имеют свою цену», — говорится в сообщении.
Какие сокращения используют в переписке в России?
К подобному приему в онлайн-переписке прибегают и в России, сочетая русские и англоязычные сокращения.
Спс — спасибо.
Пж — пожалуйста.
ИМХО (от английского «in my humble opinion») — «по моему скромному мнению».
Нра — нравится.
ОМГ (от английского «Oh my god») — «О, мой бог!».
КМК — как мне кажется.
КД — как дела?
ЧД — что делаешь?
Пон — понятно.
ЛОЛ (от английского «Laughing out loud») — «смеюсь вслух».