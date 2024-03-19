Почему вредно часто есть лапшу быстрого приготовления?

Лапша быстрого приготовления была изобретена в 1958 году в Японии и с тех пор стала популярным блюдом во многих странах мира. Обычно приготовление продукта требует только добавления горячей воды, что занимает всего несколько минут. Однако специалисты из сферы здравоохранения не рекомендуют часто есть такую еду. Комментарий врачей по поводу пользы и вреда быстрозавариваемой лапши опубликовало издание «Доктор Питер».
Какие могут быть последствия для здоровья, если часто есть лапшу быстрого приготовления?
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин советует есть этот продукт исключительно взрослым людям и только тогда, когда нормально поесть не получается, например, в поездках или когда приходится напряженно работать. Специалист назвал последствия, которые ждут любителей быстрой еды:
- гастрит или обострение уже существующего заболевания из-за специй в наборе вкусовых добавок и регуляторов кислотности;
- повышение артериального давления и отеки из-за повышенного содержания соли;
- ожирение, но не из-за высокой калорийности, как можно было подумать, а из-за усилителей вкуса, которые заставляют есть больше, чем необходимо.
Почему лапша быстрого приготовления — нежелательная еда?
Все дело в составе. И физиотерапевт Созыкин, и диетолог Галина Ильенко обращают внимание на пшеничную муку. Несмотря на то, что в большинстве случаев это продукт высшего сорта, он содержит много быстрых углеводов и мало полезных веществ. Конечный продукт распада муки — сахар. Из-за него повышается уровень глюкозы в крови, а поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы выровнять глюкозу. Как отмечает Ильенко, алгоритм мука — сахар — инсулин будет повторяться, а скачки сахара могут привести к ожирению, проблемам с сосудами и сердцем, эндокринной системой и даже довести до диабета.
По словам диетолога, «пятиминутка» также не является полезной едой, потому что очень быстро проходит желудочно-кишечному тракту, потому что в ней мало пищевых волокон. Чтобы улучшить качество такой еды, Ильенко рекомендует добавлять к лапше свежие овощи, чечевицу, отруби.
В комплект к лапше входят также вкусовые добавки — в пакетиках, кроме большого количества соли и специй, сушеных овощей, есть усилитель вкуса, эмульгаторы, клейковина, стабилизаторы и сахар. Да, эти составляющие не запрещены к употреблению, однако могут негативно сказаться на работе организма при употреблении в больших количествах.