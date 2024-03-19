Почему вредно часто есть лапшу быстрого приготовления?

Все дело в составе. И физиотерапевт Созыкин, и диетолог Галина Ильенко обращают внимание на пшеничную муку. Несмотря на то, что в большинстве случаев это продукт высшего сорта, он содержит много быстрых углеводов и мало полезных веществ. Конечный продукт распада муки — сахар. Из-за него повышается уровень глюкозы в крови, а поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы выровнять глюкозу. Как отмечает Ильенко, алгоритм мука — сахар — инсулин будет повторяться, а скачки сахара могут привести к ожирению, проблемам с сосудами и сердцем, эндокринной системой и даже довести до диабета.