Почему возникает «синдром Плюшкина» и как с ним справиться

— И, наконец, «синдром Плюшкина» может появиться как следствие каких-то травм. Например, пришлось бросить свой дом и срочно переехать на новое место, поэтому человек бережно хранит то, что как-то напоминает о прошлом. Или же он пережил смерть близкого, поэтому боится выбрасывать то, что напоминает об ушедшем. Важно подчеркнуть, что мы сейчас не берем патологические формы, когда речь идет о деменции или шизофрении, — уточнила специалист.