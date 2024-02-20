Почему возникает «синдром Плюшкина» и как с ним справиться

Как проявляется «синдром Плюшкина»
По ее словам, для людей, которые ничего не выбрасывают, а пытаются хранить даже самые бесполезные, с точки зрения окружающих, вещи, есть специальный термин — «синдром Плюшкина». Свое название он получил в честь гоголевского героя, который страдал накопительством.
Кому-то может показаться даже трогательным, когда человек хранит письмо от первой школьной любви или детскую чашку с отколовшимися краями. Однако со временем боязнь избавляться от вещей, которые уже не несут никакой ценности, может превратиться в настоящую фобию, предупредила Кузина:
— Известны случаи, когда вещи в жилище человека начинали вытеснять его самого. В итоге он перестает звать гостей в дом, запрещает заходить туда даже сантехнику или близким людям, да и сам со временем перестает выходить из жилища, чтобы не оставить без присмотра свои «богатства».
Психолог объяснила, почему люди вдруг заражаются «синдромом Плюшкина» и как понять, что сентиментальность и бережливость превращаются в болезнь.
Почему возникает синдром
По мнению специалиста, в первую очередь нужно искать корни в детстве. Часто накопительством занимаются люди, которые жили в очень стесненных условиях, иногда — без собственного угла. Страх нищеты преследует таких людей всю сознательную жизнь, даже если они добились финансового благополучия и положения в обществе.
Вторая причина тоже идет из детства — это воспитание, пример родителей, продолжила психолог:
— Если ваши мама или папа (бабушки с дедушками) приучали вас доедать каждый кусочек, складывать в копилочку каждую якобы ценную бумажку, то велика вероятность, что и вы во взрослом возрасте будете поступать так же.
Третья причина — тотальное одиночество, когда вещи становятся для человека практически одушевленными предметами, отметила Кузина.
— И, наконец, «синдром Плюшкина» может появиться как следствие каких-то травм. Например, пришлось бросить свой дом и срочно переехать на новое место, поэтому человек бережно хранит то, что как-то напоминает о прошлом. Или же он пережил смерть близкого, поэтому боится выбрасывать то, что напоминает об ушедшем. Важно подчеркнуть, что мы сейчас не берем патологические формы, когда речь идет о деменции или шизофрении, — уточнила специалист.
Как избавиться от синдрома
Что делать, если вы заметили, что кто-то из ваших близких, а, может, и вы сами вдруг стали страдать непомерным накопительством? Для начала — понять, что именно стало причиной, посоветовала психолог:
— Например, если человек очень одинок, постараться, чтобы в его жизни появилось достойное окружение.
Но в большинстве случаев самостоятельно справиться с этой проблемой получается не всегда. Тогда стоит проработать этот вопрос со специалистом, когнитивно-поведенческая терапия дает в этом случае хорошие результаты, добавила Кузина.