Почему во время простуды лучше отказаться от овощей и фруктов?

Зимой непросто сохранять иммунитет на высоком уровне: фрукты и овощи не в сезон могут быть менее доступными, а холода добавляют баллов в пользу простуд и вирусов. Но что если выздороветь помогают не только лекарства, но и определенные продукты питания?

Что нужно исключить из рациона во время простуды?

Всем известно, что все силы организм во время болезни направляет на борьбу с инфекцией. Перегружать его тяжелой пищей в этот момент не нужно, да чаще всего этого и не хочется. Тем не менее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева считает, что пища во время недуга должна быть максимально простой и легкой для пищеварения.

Врач считает, что следует категорически отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной, жареной пищи. А вот при отсутствии аппетита не забывайте сохранять хотя бы питьевой режим. Так вы снизите интоксикацию организма.

Важно обеспечить себе поступление энергии — нужны простые углеводы. Отлично подойдут морсы из ягод или молоко с медом. А вот о выпечке и сладостях лучше не думайте — эти простые углеводы пользы точно не принесут.

Отдайте предпочтение супам на нежирном курином или рыбном бульоне, запеченным овощам. Можно кушать отварное белое куриное мясо, крупы и блюда из нежирной рыбы. Творог, кисломолочные продукты и подсушенный хлеб тоже станут вашими друзьями.

«Богатая клетчаткой пища в первые дни болезни также не принесет особой пользы, а может вызвать чувство тяжести, переполнения желудка. Поэтому свежие овощи, овощные салаты, большое количество фруктов — не лучший вариант питания во время простуды. Их можно добавить уже на этапе выздоровления», — сказала она.

По словам специалиста, пища должна содержать необходимые макро- и микронутриенты, но вот обрабатывать пищу во время болезни лучше подольше: отваривать, запекать, тушить или готовить на пару.

В итоге к более тяжелому, красному мясу, сырым фруктам и овощам лучше вернуться уже после полного выздоровления.