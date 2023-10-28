Снижение чувствительности в руках после пробуждения не всегда связано с тем, что человек заснул в неудобной позе. Онемение может возникнуть по разным причинам, в том числе из-за монотонной работы в течение дня и хронических заболеваний. Об этом рассказал врач-сомнолог, профессор, д. м. н., заслуженный врач России Роман Бузунов.

Почему во сне немеют руки?

К возможным причинам онемения рук во время сна доктор отнес:

Неправильное расположение рук во время сна — если заснуть с согнутыми запястьями, положить что-нибудь на руку или подкладывать под голову кисти и предплечья — это может привести к сдавливанию нервов.

Туннельный синдром запястья, или синдром запястного канала (т. е. сдавление срединного нерва на уровне запястья) — чаще всего от него страдают офисные работники. Для синдрома характерны: онемение большого, указательного и среднего пальцев.

Повреждение или сдавление нервов вследствие регулярных повторяющихся движений в период бодрствования — рабочие, которые регулярно выполняют руками одни и те же движения, нередко испытывают боль, покалывание и онемение в руках, особенно в ночное время. Такую патологию называют «синдромом рабочей руки».

Шейный спондилез — хроническое дегенеративное заболевание, поражающее межпозвоночные диски, сухожилия и мышцы. Чаще наблюдается у пожилых людей. Проявляется болью и скованностью в шее, а также болью и онемением в плечах, руках и пальцах.

Синдром грудного выхода — для него характерно сдавление кровеносных сосудов и нервов в верхней части груди (от шеи до рук). Его могут вызвать: травма шеи, неправильная осанка, повторяющиеся движения или наличие дополнительного (шейного) ребра. От него в основном страдают женщины.

Периферическая нейропатия (или повреждение нервов) — может быть следствием сахарного диабета, инфекции, травмы, воспаления или наследственного заболевания.

Как можно избежать онемения рук во время сна?

В первую очередь сомнолог Бузунов рекомендует спать на ортопедических матрасах и подушках, которые смогут поддерживать позвоночник и шею.

А также:

если у вас проблемы с запястьями (синдром запястного канала), то используйте специальные бандажи на запястье;

не кладите руку под подушку;

попробуйте другое положение во время сна;

старайтесь спать с разогнутыми запястьями;

если вы спите на спине, вытянув руки над головой, то старайтесь их держать рядом, чтобы уменьшить защемление нервов;

перед сном обязательно разминайте руки и запястья.

Когда онемение рук — это повод обратиться к врачу?

По словам эксперта, как правило, онемение рук проходит довольно быстро. Однако следует обратиться к врачу, когда наблюдается:

онемение, которое длится в течение дня;

онемение распространяется на все тело;

вы чувствуете мышечную слабость, а руки или пальцы становятся неуклюжими;

внезапная слабость или головокружение;

болевые ощущения в руках и ногах, которые не проходят;