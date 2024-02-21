Почему владельцы Qiwi-кошельков не получат страховые выплаты

Средства на электронных кошельках россиян не застрахованы по системе страхования вкладов, поэтому владельцы Qiwi-кошельков не получат выплаты от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) после отзыва лицензии у КИВИ Банка, разъяснили в Банке России.
В отличие от них вкладчики и держатели банковских счетов этого банка могут рассчитывать на страховое возмещение от АСВ в размере до 1,4 миллиона рублей, отметили в ЦБ.
На текущий момент единственным способом вывести свои деньги с электронного кошелька является оплата услуг, в том числе услуг сотовой связи. Далее все крупные операторы сотовой связи предоставляют услуги вывода средств со счетов своих абонентов на карту любого российского банка, однако берут за это комиссию.