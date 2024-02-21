Почему владельцы Qiwi-кошельков не получат страховые выплаты

На текущий момент единственным способом вывести свои деньги с электронного кошелька является оплата услуг, в том числе услуг сотовой связи. Далее все крупные операторы сотовой связи предоставляют услуги вывода средств со счетов своих абонентов на карту любого российского банка, однако берут за это комиссию.