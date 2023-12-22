Почему ветчина так называется?

Согласно ГОСТ Р 52427−2005, ветчиной называется продукт из кусков бескостного мяса, подвергнутый посолу. Привычная всем ветчина встречается во многих странах мира. Во Франции этот продукт называют байонская ветчина (jambon de Bayonne) в честь города Байонна на юго-западе Франции. В Италии ветчину чаще всего называется прошутто, самый популярный его сорт — Прошутто ди Парма, или пармская ветчина. В Германии наиболее известны два сорта ветчины: Шварцвальдская ветчина (Schwarzwälder Schinken) и Вестфальская ветчина (Westfälischer Schinken).

Во многих европейских языках слово «ветчина» связано с той частью туши, из которой она производится. Так, немецкое слово Schinken первоначально означало кость ноги, а французское jambon на разговорном языке означает бедро, ляжка. В китайском слово ветчина 火腿 (huǒtuǐ) тоже связано с ногой. Оно состоит из иероглифов «огонь» и «нога».

Что означает на русском языке слово «ветчина»?

В русском языке раньше встречалось слово «свеженина» или «свежинá», которое обозначало свежее мясо в противоположность соленому, копченому. Слово «ветчина» представляет собой древнерусское производное с помощью суффикса -ина от ветъхъ — ветхий, старый. Первоначально ветъшина; затем тш перешло в т. ч.

То есть в противоположность «свежине» стали употреблять слово «ветшина», и эту связь впервые выявил Владимир Даль еще в середине XIX века. В русском языке ветчина означает «старое мясо», которое может долго храниться.

Сколько хранится ветчина?

Срок хранения ветчины зависит от способа ее приготовления. Быстрее может испортиться вареная ветчина. Это связано с тем, что в ней больше влаги. Если мясо прокопченное, то его срок хранения будет дольше. Благодаря вакууму и консервантам, ветчина может храниться дольше, но при этом она теряет свой вкус быстрее. В вакуумной упаковке продукт может храниться вплоть до 6 месяцев, при температуре °С.

Без упаковки срок хранения ветчины вареной в холодильнике не больше, чем 5−7 дней. Она должна быть завернута пергаментную бумагу, а не в фольгу, так как может начаться окисление. Срок хранения ветчины сырокопченой может составлять от 4 до 6 недель, а в морозильнике ветчина может храниться в течение полугода.