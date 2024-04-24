Почему важного и влиятельного человека называют «большая шишка»?

В открытых источниках есть мнение, что главного бурлака называли шишкой из-за того, что он был выше всех, сильнее и выносливее, по аналогии с видоизмененным побегом у растений. Также можно объяснить это, обратившись к другим значениям слова «шишка» ― бугорок, возвышенность, т. е. часть местности, которая отличается от других, более заметна.