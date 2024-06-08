Почему в жару так легко заболеть ангиной?

Главной причиной, по словам врача, является контраст температур.
Перегретое тело мы стараемся охладить напитками со льдом, мороженым, обливанием ледяной водой, использованием кондиционера и вентилятора.
«И на фоне резких перепадов температур появляется риск заболеть вирусной или бактериальной инфекцией. А если не соблюдать питьевой режим в жаркую погоду, слизистые верхних дыхательных путей могут сохнуть, что ведет к ослаблению защитных механизмов слизистой оболочки», — объясняет эксперт.
На фоне этих факторов вирусы и бактерии легко проникают в наш организм и вызывают всем известное заболевание — тонзиллофарингит (ангина). Чаще всего болеют дети и подростки.
Симптомы тонзиллофарингита яркие и острые:
● боль в горле, которая может усиливаться при глотании
● температура тела 38,0−40,0
● слабость.
На первый взгляд, трудно понять, что это — вирусная или бактериальная инфекция. Поэтому первоочередная задача оториноларинголога — выяснить этиологию ангины.
На первичном приеме доктор берет мазок на стрептатест (экспресс-метод выявления бета-гемолитического стрептококка), общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и при необходимости мазок из зева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
«Положительный стрептатест позволяет назначить антибиотики сразу. При отрицательном придется подождать результаты общего анализа крови, чтобы избежать необоснованного назначения антибактериальных препаратов», — говорит врач.
Для профилактики ангины доктор советует рационально питаться, соблюдать питьевой режим, cпать 7−8 часов. Ведь недосып может вести к стрессу, а это в свою очередь делает иммунитет уязвимым.
Также следует избегать резких перепадов температур. «Разница между температурой на улице и микроклиматом дома должна быть не больше 10 градусов», — говорит эксперт.
Также не забывайте закаляться и заниматься спортом. «Все это укрепляет иммунитет и позволяет лучше адаптироваться организму», — заключила Светлана Зимина.