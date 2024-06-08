Почему в жару так легко заболеть ангиной?

Долгих девять месяцев мы ждем знойное солнце. Казалось бы, жара, отсутствие сезонных вирусных инфекций и холодного пронизывающего ветра — как можно заболеть в такую погоду? Тем не менее, именно летом чаще всего к врачу обращаются с болью в горле, рассказала врач-оториноларинголог клиник «Атлас» Светлана Зимина.