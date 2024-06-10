Почему в поезде нет связи и не ловит интернет?

«Это зависит не столько и не только от РЖД. Если бы сотовые операторы могли завтра по щелчку расставить вышки вдоль всей железной дороги, наверное, они бы это сделали. Значит, есть свои трудности в реализации этой работы, — объяснял в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ОАО “РЖД” Дмитрий Пегов. — Когда мы запустили “Сапсан”, вышки были поставлены вдоль всей линии Санкт-Петербург — Москва. Дальше начались проблемы иного характера. Вообще все перестало работать. Сигнал был мощный, одна вышка мешала другой. Сотовый телефон не понимал, как переподключаться между вышками на скорости 200 километров в час. Пришлось отдельно проводить работу по настройке этой сети. Это была непростая задача».