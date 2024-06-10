Почему в поезде нет связи и не ловит интернет?

В современных поездах есть розетки для зарядки телефонов и иных гаджетов, но при этом нет интернета и плохо ловит сотовая связь. Почему? Этот вопрос часто задают пассажиры. Ведь в долгой поездке отсутствие интернета может вызывать много неудобств.
Почему в поезде нет стабильной сотовой связи?
Операторы связи, как правило, ставят вышки там, где проживает много людей. Соответственно, в малонаселенных местах, а уж тем более в чистом поле, где проложены рельсы железной дороги, связи практически нет.
«Это зависит не столько и не только от РЖД. Если бы сотовые операторы могли завтра по щелчку расставить вышки вдоль всей железной дороги, наверное, они бы это сделали. Значит, есть свои трудности в реализации этой работы, — объяснял в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ОАО “РЖД” Дмитрий Пегов. — Когда мы запустили “Сапсан”, вышки были поставлены вдоль всей линии Санкт-Петербург — Москва. Дальше начались проблемы иного характера. Вообще все перестало работать. Сигнал был мощный, одна вышка мешала другой. Сотовый телефон не понимал, как переподключаться между вышками на скорости 200 километров в час. Пришлось отдельно проводить работу по настройке этой сети. Это была непростая задача».
Поэтому сотовая связь в поездах стабильно работает только во время стоянки в городах и на крупных железнодорожных станциях.
Почему в поездах нет интернета?
В социальных сетях крымского поезда «Таврия» приводится такое официальное объяснение: «Технология устроена таким образом, что интернет в вагоне берется из общих сетей мобильной связи. Значительная часть пути не имеет вообще никакого покрытия сетью. А если нет мобильного интернета, то нет интернета и в вагоне. Именно поэтому интернет появляется во время крупных станций и исчезает при длительных перегонах вдали от населенных пунктов».
По данным сервиса Туту.ру, около 100 поездов РЖД оборудованы роутерами Wi-Fi. Также в поездах дальнего следования доступен сервис «Попутчик», в котором собраны фильмы, книги и музыка, а также флэш-игры. Доступ к услугам «Попутчика» (в том числе и выход в интернет) предоставляется бесплатно пассажирам купейных и спальных вагонов. А в «Сапсане» интернет бесплатный только в вагоне бизнес-класса.
Скорость Wi-Fi в поезде выше, чем скорость мобильного интернета. Но и Wi-Fi часто «зависает» или надолго пропадает по той же причине — вне городов вдоль железной дороги маловато вышек связи. К тому же, как отмечают специалисты, сигнал плохо ловится на скорости от 80 км/ч и выше, а фирменные и скорые поезда большую часть времени именно с такой скоростью и передвигаются.