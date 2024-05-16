Почему в 47−48 лет люди чувствуют себя самыми несчастными

То есть после кризиса среднего возраста (47−48 лет) наступят лучшие времена. Потому, что с годами человек становится мудрее. Материальные блага и карьерный рост уходят на второй план. В приоритете — семья и близкие. Есть время на любимые увлечения и на заслуженный отдых. А чтобы быстрее выбраться из кризиса и поднять себе настроение, Бланчфлауэр советует больше спать, двигаться и правильно питаться.