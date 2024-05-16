Почему в 47−48 лет люди чувствуют себя самыми несчастными

Кризис среднего возраста реален. Профессор экономики из Дартмутского колледжа (США) Дэвид Бланчфлауэр считает, что в развитых странах люди чувствуют себя наиболее несчастными в 47 лет и два месяца, а в развивающихся — в 48 лет и два месяца. К такому выводу ученый пришел, проанализировав данные, собранные в 132 странах мира.
Из-за чего люди чувствуют себя несчастными?
По мнению Бланчфлауэра, уровень человеческого счастья в течение жизни представляет собой U-образную кривую, которая в зависимости от возраста то поднимается, то опускается. Самая нижняя точка «кривой счастья» приходится как раз на 47−48 лет.
Как пишет Daily Mail, ссылаясь на текст исследования, особых объяснений, почему так происходит, ученый не дает. Однако из его работы следует, что отчаяние накатывает постепенно, с возрастом.
В этот период его многое разочаровывает, не позволяя чувствовать удовлетворения от жизни и своего окружения. Гложет и возможное отсутствие перспектив на работе или неудовлетворенность своим финансовым положением. Кроме того, к 40 годам более заметным становится снижение уровня тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин.
«Именно в этом среднем возрасте люди чувствуют себя наименее удовлетворенными своей жизнью, и не имеет значения, где они находятся, каково их общее состояние здоровья», — говорится в документе.
Но не стоит впадать в уныние: «Надежда есть, со временем счастье снова вернется», — успокаивает экономист. По его подсчетам, максимальная точка «кривой счастья» (возраст, в котором человек чувствует себя наиболее счастливым) наступает сначала в 20, а потом в 70 лет.
То есть после кризиса среднего возраста (47−48 лет) наступят лучшие времена. Потому, что с годами человек становится мудрее. Материальные блага и карьерный рост уходят на второй план. В приоритете — семья и близкие. Есть время на любимые увлечения и на заслуженный отдых. А чтобы быстрее выбраться из кризиса и поднять себе настроение, Бланчфлауэр советует больше спать, двигаться и правильно питаться.
Источник: https://www.dailymail.co.uk.