Почему сон рядом с телефоном вреден для здоровья?

Для удобства многие держат свой телефон рядом с кроватью, на кровати и даже под подушкой. Влияет ли такое соседство на здоровье человека — читайте в справке аif.ru.
Мнение ученых
Физики считают, что для здоровья человека наиболее опасен телефон, который находится в рабочем состоянии. Мощность его излучения особенно возрастает, когда по нему говорят или передают данные.
Мнение тестировщиков цифровой продукции
Опасность представляет даже телефон на зарядке, считают специалисты в области цифровой продукции. В таком состоянии гаджет продолжает работать и нагреваться, а если он лежит под подушкой, пока вы спите, есть риск того, что он перегреется и может возникнуть возгорание.
Мнение врачей
По мнению медиков, использовать телефон в ночное время суток — значит вредить своему зрению и ухудшать качество сна. В первом случае провоцируя дистрофические заболевания сетчатки глаз, а во втором — бессонницу, головные боли и как следствие — снижение работоспособности и ощущение усталость в течение следующего дня.
Желание постоянно видеть рядом с собой телефон у некоторых также превращается в реальную зависимость, избавиться от которой не так просто.
Кроме того, ткани тела человека, согласно некоторым исследованиям, способы поглощать радиочастотное излучение от смартфонов, увеличивая таким образом риск развития раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств, а также бесплодия. Считается, что особенно чувствительны к электромагнитным полям дети, беременные и страдающие нарушениями иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Помимо этого, есть данные, что если у смартфона антенны расположены по углам корпуса — вверху и внизу, то излучению подвергается и область шеи. При длительном облучении есть риск развития опухоли в шее и щитовидной железе.
Однако на сегодняшний день нет однозначного мнения о негативном влиянии радиочастотного излучения телефонов на организм человека нет. Ряд исследователей считает необоснованной связь между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей.
Как минимизировать вред от телефона перед сном?
Во-первых, сомнологи рекомендуют ближе к вечеру делать яркость на экране гаджета меньше, чтобы убрать голубой спектр, раздражающий зрение.
Во-вторых, если у вас есть какие-то проблемы со сном, то включите на телефоне функцию «Экранного времени». Она позволит нормировать работу телефона и время пребывания в соцсетях.
В-третьих, примерно за два часа до сна отложите телефону в сторону, чтобы мозг успел расслабиться. Настроиться на сон грядущий поможет чтение книг, прослушивание спокойной музыки или просмотр образовательных программ. Допустимы и умеренные физические нагрузки.
В-четвертых, если вы проснулись ночью — не надо брать телефон в руки и искать в поисковике причины вашей бессонницы. Не можете заснуть в течение 15 минут — встаньте, уйдите в другую комнату и займитесь каким-то монотонным делом (например, почитайте или помойте посуду), пока ваш мозг не успокоится.
В-пятых, независимо от того, когда вы уснули, не нарушайте режим дня и вставайте утром по расписанию.