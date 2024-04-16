Почему сон рядом с телефоном вреден для здоровья?

Для удобства многие держат свой телефон рядом с кроватью, на кровати и даже под подушкой. Влияет ли такое соседство на здоровье человека — читайте в справке аif.ru.

Физики считают, что для здоровья человека наиболее опасен телефон, который находится в рабочем состоянии. Мощность его излучения особенно возрастает, когда по нему говорят или передают данные.

Опасность представляет даже телефон на зарядке, считают специалисты в области цифровой продукции. В таком состоянии гаджет продолжает работать и нагреваться, а если он лежит под подушкой, пока вы спите, есть риск того, что он перегреется и может возникнуть возгорание.

По мнению медиков, использовать телефон в ночное время суток — значит вредить своему зрению и ухудшать качество сна. В первом случае провоцируя дистрофические заболевания сетчатки глаз, а во втором — бессонницу, головные боли и как следствие — снижение работоспособности и ощущение усталость в течение следующего дня.

Все дело в том, что огромный вал информации, который человек пытается просмотреть перед сном в телефоне, не успокаивает мозг, а наоборот, его возбуждает. В таком состоянии заснуть очень тяжело. А некоторые, проснувшись посреди ночи, снова тянут руку к телефону, в надежде отвлечься. Но просмотр рилсов на светящемся экране в очередной раз возбуждает нервную систему, и сон уходит.