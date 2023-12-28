Почему собаки сбегают от хозяев?

Объявления о пропаже животных — не редкость. Чаще всего собаки убегают от хозяев на прогулке, причем не важно, на поводке питомец или на свободном выгуле. О причинах такого поведения «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Что заставляет собак убегать от хозяев?

Кинолог объяснил, что повлиять на поведение собаки могут несколько внешних факторов, причем один из них напрямую зависит от хозяина.

Испуг

Эксперт предупредил, что нельзя предугадать реакцию собаки на шум или другую пугающую ситуацию — даже самая смелое животное может отреагировать неадекватно. Из-за этого он не рекомендует выводить питомца на улицу в период новогодних гуляний.

Интерес

Увлечение игрой или другой особью Голубев также назвал в числе причин, по которым можно потерять собаку. Питомец может убежать, заигравшись с другой собакой, или обратив внимание на самку в период течки, может перестать реагировать на команды хозяина и убежать, даже сорваться с поводка. Эксперт посоветовал выгуливать собаку только на специальной площадке и не отпускать с поводка вне нее.

Недостаток воспитания

Собака может убежать и просто потому, что не воспитана и не научена слушать хозяина, он для питомца не авторитет. Голубев обратил внимание, что если питомец не знает команд и не реагирует на них, то она свободна в своем поведении — остановить такую собаку будет очень трудно.

Как найти собаку, если она убежала?

Кинолог отметил, что поиски собаки нужно вести быстро и слаженно — излишняя суматоха и незнакомые люди могут напугать животное и оно убежит еще дальше. Первое, что нужно сделать — пройти по маршруту прогулки и близлежащие места. Второе действие — распространить объявления о пропаже питомца: для этого подойдут социальные сети и мессенджеры, городские сайты, традиционные бумажные объявления на подъездных досках объявлений. Максимально эффективно будет охватить как можно больше мест района — магазины, остановки, ветклиники и т. д. Голубев отметил, что не нужно отчаиваться, ведь нередко любимец находится и через несколько месяцев, и даже лет: «Используйте все ресурсы, отвечайте на все отклики и звонки. Ежедневно обновляйте социальные сети, сайты и доски объявлений».