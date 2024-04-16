Почему скорость кораблей измеряется в узлах?

Когда люди начинали плавать на судах не существовало никаких измерительных приборов: нельзя было ни определить скорость, ни понять, где находится корабль. По прошествии времени морякам стало доступно определение местоположения по широте — расстоянию к северу или к югу от экватора и долготе — расстоянию к востоку или западу от нулевого меридиана. А вот для определения скорости придумали специальное приспособление — корабельный лаг. Почему именно узлы стали стандартной единицей измерения скорости судов, разобрался aif.ru.