Почему скорость кораблей измеряется в узлах?

Когда люди начинали плавать на судах не существовало никаких измерительных приборов: нельзя было ни определить скорость, ни понять, где находится корабль. По прошествии времени морякам стало доступно определение местоположения по широте — расстоянию к северу или к югу от экватора и долготе — расстоянию к востоку или западу от нулевого меридиана. А вот для определения скорости придумали специальное приспособление — корабельный лаг. Почему именно узлы стали стандартной единицей измерения скорости судов, разобрался aif.ru.
Что такое корабельный лаг и как он работает?
Как объясняет В. И. Даль в своем словаре, лаг представлял собой бечевку с деревяшкой на конце. По длине веревки — линя завязывали узлы (1/120) морской мили: «сколько их выйдет в 30-ти секундную склянку (песочные часы в 1/120 часа), столько миль судно бежит в час». То есть единица скорости судна равна длине линя, ушедшего под воду, а ее определяли по количеству узлов.
Как сообщает Большая российская энциклопедия, со временем лаг претерпел изменения и теперь существуют гидромеханические, гидродинамические, электромагнитные (индукционные), гидроакустические и другие виды приборов для измерения скорости корабля.
Чему равен один узел?
Узел равен одной морской миле в час, ровно 1,852 км / ч (приблизительно 1,151 миль в час или 0,514 м /с).