«У северного оленя просто потрясающая зрительная система. Это не похоже ни на одно другое млекопитающее, о котором мы знаем», — отметил профессор колледжа Натаниэл Домини.

Почему северные олени не страдают снежной слепотой?

Больше 10 лет назад норвежские ученые опубликовали в журнале The Royal Society статью, в которой поделились своим открытием — олени способны менять цвет глаз в зависимости от времени года. Летом глаза животных золотисто-желтоватого оттенка, а вот с наступлением полярной ночи они принимают насыщенный, темно-синий цвет.

Такая метаморфоза, как полагают исследователи, позволяет оленям видеть в темноте, усиливая слабый свет полярной зимы, а также адаптироваться к переходу из полярной ночи в мир слепящего света, когда лучи солнца отражаются от белого снега.

«Большинство животных, которые активны при дневном освещении, хотят избежать ультрафиолета. Ультрафиолетовое излучение наносит вред. Потому что снег отражает ультрафиолетовый свет, что является проблемой, из-за которой люди без темных очков страдают снежной слепотой», — сказал Домини.

Северные олени от снежной слепоты не страдают, но за такую уникальную возможность тоже платятся здоровьем. Биологи рассказали, что когда тапетум (слой сосудистой оболочки глаза) оленя окрашен в синий цвет, от его глаза отражается на 50% меньше света, чем в «золотой» период. И хотя глаза становятся в 1000 раз более чувствительными к свету, острота зрения все равно снижается. В течение долгой полярной ночи у оленя остаются расширенными зрачки, поэтому от такого напряжения мышц у животного начинает развиваться глаукома.

Почему у оленей такое странное зрение?

По словам профессора Домини, в новых исследованиях ученые задались новой целью, понять почему у оленей возникла способность видеть свет в ультрафиолетовом спектре. Одни считают, что зрение северных оленей эволюционировало, чтобы они смогли защищаться от хищников, например, смогли заметить белых волков на фоне снежного пейзажа. Другие — чтобы экономить силы во время поиска еды.

Натаниэль Домини пояснил, северные олени в основном питаются оленьим мхом (он же ягель), который на самом деле считается кустистым лишайником. Поэтому исследователи отправились в горы Кэрнгормс в Шотландском нагорье, где обитает более 1,5 тысяч видов лишайников, а также стадо северных оленей. Выяснилось, что любимая еда оленей поглощает ультрафиолетовый свет.

«Олений мох поглощает ультрафиолетовый свет, а это означает, что белый лишайник, который люди с трудом видят на фоне снега, выделяется для животных в виде темных пятен», — передает АР.

Также считается, что лишайники обладают антиоксидантными свойствами, а в глазах северного оленя, по словам Домини, много витамина С, который действует благотворно для восстановления поврежденных клеток. Возможно, эти факты взаимосвязаны, считает профессор.