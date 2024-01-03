Почему с возрастом многозадачность становится опаснее

Но заниматься двумя делами одновременно не всегда так продуктивно и безопасно, как концентрироваться на чем-то одном. Дилемма многозадачности заключается в том, что когда задачи становятся сложными или энергозатратными, наша производительность падает.

Вот почему с возрастом меняется наша способность выполнять несколько дел одновременно. Питер Уилсон, профессор психологии развития Австралийского католического университета в статье для The Conversation рассказывает, почему следует концентрироваться на одной задаче.

Делать больше дел, но менее эффективно

Проблема с многозадачностью на уровне мозга заключается в том, что две задачи, выполняемые одновременно, часто конкурируют за общие нервные пути — как два пересекающихся потока машин на дороге. В частности, центры планирования мозга в лобной коре (и связи с теменно-мозжечковой системой, среди прочего) необходимы как для двигательных, так и для когнитивных задач.

Чем больше действий зависит от одной и той же сенсорной системы, например, от зрения, тем сильнее вмешательство. Вот почему одновременное выполнение нескольких задач, например разговор по телефону, во время вождения может быть рискованным. Требуется больше времени, чтобы отреагировать на критические события и у вас более высокий риск пропустить критические сигналы.

Но это можно исправить. Как правило, чем лучше вы справляетесь с основной двигательной задачей, тем лучше вы способны одновременно выполнять другую задачу. Квалифицированные хирурги, например, могут выполнять несколько задач более эффективно, чем ординаторы.

Взрослые лучше справляются с несколькими задачами

Как возможности мозга, так и опыт наделяют взрослых большей способностью к многозадачности по сравнению с детьми. Возможно, вы замечали, что когда вы начинаете думать о проблеме, вы идете медленнее, а иногда и вовсе останавливаетесь. Способность ходить и думать одновременно улучшается в детстве и подростковом возрасте.

Возрастные различия во многом связаны с созреванием мозга. Увеличенная префронтальная кора помогает распределять когнитивные ресурсы между задачами, тем самым снижая затраты. Это означает лучшую способность поддерживать производительность на уровне одной задачи или близком к нему. В то время как мы можем одновременно говорить по телефону, планировать и идти, для детей поход в школу может быть настоящем испытанем на многозадачность.

Однако многозадачность у пожилых людей зачастую неэффективна. Старики склонны задействовать большую часть своей префронтальной коры при ходьбе и, особенно, при выполнении нескольких задач. Это создает много помех, когда одни и те же мозговые сети привлекаются к выполнению когнитивных действий, но и в старшем возрасте многозадачность можно тренировать.

Лучше сосредоточиться на чем-то одном

Мы часто упускаем из виду эмоциональные и энергетические затраты, связанные с многозадачностью. Нам кажется, что выполнение нескольких дел сэкономит нам время и энергию, но в реальности это не всегда правда. «Распыление» может истощить наши резервы и вызвать стресс, повышая уровень кортизола.

Если такая производительность сохраняется в течение длительного периода времени, это может вызвать у вас чувство усталости и опустошенности. Глубокое мышление само по себе требует энергии, поэтому иногда необходима осторожность и концентрация. Выберите подходящее время, чтобы сделать большое или сложное дело, так будет намного проще справиться с другими задачами и планами.

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