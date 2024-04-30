Почему с возрастом меняется голос?

У большинства людей голосовые связки стареют почти с одинаковой скоростью. Но на их работу и качество голоса могут влиять привычки, образ жизни, а также сфера деятельности. Алкоголь и курение могут высушивать слизистую оболочку, некоторые лекарства могут изменить голос, повредить связки или способствовать образованию полипов. В то же время чрезмерное использование голосовых связок может привести к отекам.