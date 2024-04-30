Почему с возрастом меняется голос?

Голос с годами меняется. Снижение голосовой функции связано с изменением мышечного тонуса. С возрастом он снижается во всем организме, в том числе и в гортани.
Как рассказал изданию «Доктор Питер» старший научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии, к. м. н., оториноларинголог (фониатр) ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Олег Елисеев, продлить молодость голоса можно четырьмя способами.
Кроме того, нужно следить за здоровьем. «Воспаления в носоглотке и полости носа, рта, болезни легких, проблемы с нервной системой и даже проблемы с ЖКТ способны навредить нашему голосу», — сказал Елисеев.
Для поддержания тонуса голосовых связок нужно, чтобы человек не молчал. С возрастом у пожилых людей отпадает необходимость разговаривать с большим количеством людей, поэтому мышцы работают меньше. Елисеев советует читать стихи вслух.
Чтобы держать в тонусе связки, не стоит разговаривать шепотом. Во время разговора они должны полностью смыкаться, участвовать в речевом процессе и напрягаться.
С возрастом у женщин старше 60 лет наблюдается существенное нарастание нестабильности основного тона по частоте, смещение в сторону низких частот, ослабление силы голоса, а для мужчин характерным является лишь выраженное сужение частотного диапазона.
Что может повредить голосовые связки?
У большинства людей голосовые связки стареют почти с одинаковой скоростью. Но на их работу и качество голоса могут влиять привычки, образ жизни, а также сфера деятельности. Алкоголь и курение могут высушивать слизистую оболочку, некоторые лекарства могут изменить голос, повредить связки или способствовать образованию полипов. В то же время чрезмерное использование голосовых связок может привести к отекам.