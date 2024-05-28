Почему российским врачам хотят разрешить выписывать БАДы

По его словам, регуляторные медицинские требования немного отстают от объективной реальности, потому что врачи уже давно рекомендуют БАДы при лечении пациентов.
— Медики не могут это делать официально. Они дают личные рекомендации по приему определенных биологически активных добавок. Эта практика существует давно, и игнорировать ее нельзя, а нужно регулировать. Это попытка успеть за объективной изменившейся реальностью, — считает Беспалов.
При определенных состояниях и заболеваниях применение БАДов оправдано с точки зрения медицины, отметил специалист.
— Лучше, когда эту рекомендацию даст врач, а не когда пациент будет самостоятельно искать информацию в интернете и социальных сетях и заниматься самолечением, — подчеркнул собеседник «ВМ».
Также стоит отметить, что врачей никто не ограничивает в личных рекомендациях: если им запрещено советовать какие-то БАДы официально, они всегда это могут сделать в неофициальном формате, заметил эксперт.
— Данный законопроект не будет иметь глобальных последствий для российской медицины, потому что список рекомендованных БАДов будет довольно ограниченным. При большинстве заболеваний врач в первую очередь руководствуется назначением лекарственных препаратов, а БАДы могут выписывать для поддержания и облегчения определенных состояний, — заверил Беспалов. — Вероятно, в этот список включат витаминно-минеральные комплексы и пробиотики, которые будут назначать при огромном спектре заболеваний. Но сейчас можно только догадываться о том, что будет в итоговом списке.
По его мнению, главная проблема заключается в том, что в России очень высокий уровень самолечения, многие россияне при проблемах со здоровьем обращаются не к врачу, а идут сразу в аптеку или выбирают препараты, основываясь на личных представлениях или советах лидеров мнений из социальных сетей. Поэтому данный перечень позволит сделать первый шаг к наведению порядка в сфере обращения БАДов на российском рынке, заключил эксперт.