Почему российским врачам хотят разрешить выписывать БАДы

— Данный законопроект не будет иметь глобальных последствий для российской медицины, потому что список рекомендованных БАДов будет довольно ограниченным. При большинстве заболеваний врач в первую очередь руководствуется назначением лекарственных препаратов, а БАДы могут выписывать для поддержания и облегчения определенных состояний, — заверил Беспалов. — Вероятно, в этот список включат витаминно-минеральные комплексы и пробиотики, которые будут назначать при огромном спектре заболеваний. Но сейчас можно только догадываться о том, что будет в итоговом списке.