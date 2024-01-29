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18:13 (мск), источник: Life.ru

Почему постоянно перегорает лампочка: приметы и тайные знаки из фэншуй

Если в доме часто гаснет свет, а приход электрика не меняет ситуацию, стоит задуматься над другой причиной. Может, дело в вас? Или в энергетике дома? Какие знаки подаёт вечно перегорающая лампочка?

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Источник: Reuters

Как рассказывают знатоки и мастера фэншуй, то такое поведение лампочки может говорить, что жильцы «гребут не в то русло». По словам специалиста, электричество часто ассоциирует с личной энергией жильцов. И, если напряжение часто скачет, работает с перебоями и заставляет лампочки гаснуть, это плохой знак.

Он может расшифровываться как-то, что человек слишком много работает, уделяет мало времени отдыху и расслаблению. Но иногда знак о постоянно мигающей и перегорающей лампочке может говорить и о чём-то хорошем. Например, что кто-то из жильцов вступает в переходный период жизни.

«Москве 24» таролог и эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова рассказывает следующее: «Тревожным сигналом бывает и вечный беспорядок в доме. Иногда он говорит о серьёзных нерешённых проблемах и означает, что человек не контролирует своё жилище, потому что в глубине души он и самого себя не контролирует».

Но есть ещё и такой тип людей, кто держит жилище в беспорядке. Энергия хаоса, рождающаяся в вечном беспорядке и попытках за мусором отгородиться от мира, заставляет лампочку перегорать. Такие люди не любят приглашать к себе в дом, не позволяют приблизиться и наладить общение. Наверняка и лампочку редко меняют.

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