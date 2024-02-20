Почему перестали пускать туристов на Эйфелеву башню?

Эйфелеву башню закрыли для посещения. Причиной стала забастовка сотрудников главной парижской достопримечательности. Об этом сообщается на сайте культурного объекта.
«Из-за подготовки к забастовке части персонала Эйфелевой башни открытие Эйфелевой башни не состоится 20 февраля 2024 года. Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт, прежде чем переезжать или откладывать посещение. Посетители с билетами, пожалуйста, проверьте свою электронную почту. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится на сайте достопримечательности.
Из-за чего бастуют сотрудники башни?
Эйфелеву башню закрыли для посещения в понедельник, 19 февраля. Причиной стала забастовка профсоюзов компании, управляющей парижским монументом, — Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), 99% которого принадлежит мэрии Парижа.
Профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и «Рабочая сила» (FO) обвиняют SETE, а вместе с тем и городские власти в том, что на техобслуживание башни выделено слишком мало средств. Они выражают недовольство неустойчивостью экономической модели финансирования и критикуют бизнес-модель SETE, которая, по их словам, основана на завышенной оценке будущего числа посетителей и занижении затрат на реконструкцию башни (была начата в 2017 году в рамках подготовки к Олимпиаде 2024 года).
Бастующие требуют повысить им зарплату. По их словам, в преддверии Олимпиады объем работ увеличился в разы, в то время как финансирование осталось на прежнем уровне.
Продолжительность забастовки не уточняется, но работники, обслуживающие башню, не исключают, что она продлится и во время проведения Олимпийских игр (с 26 июля по 11 августа). При этом Эйфелева башня станет одним из символов Олимпиады: в медали вставят фрагменты, сделанные из металлоконструкций достопримечательности, которые были заменены в ходе ремонта. Ежегодно Эйфелеву башню посещают около семи миллионов человек, примерно три четверти из которых иностранцы, а во время Олимпийских игр ожидается еще больший приток туристов в Париж.