Почему перестали пускать туристов на Эйфелеву башню?

Продолжительность забастовки не уточняется, но работники, обслуживающие башню, не исключают, что она продлится и во время проведения Олимпийских игр (с 26 июля по 11 августа). При этом Эйфелева башня станет одним из символов Олимпиады: в медали вставят фрагменты, сделанные из металлоконструкций достопримечательности, которые были заменены в ходе ремонта. Ежегодно Эйфелеву башню посещают около семи миллионов человек, примерно три четверти из которых иностранцы, а во время Олимпийских игр ожидается еще больший приток туристов в Париж.