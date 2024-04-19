Почему печеное яблоко перестает быть кислым?

По словам диетолога, печеные яблоки легче усваиваются. Их стоит выбирать тем, у кого есть проблемы с желудком (гастрит, язва), повышенная кислотность, изжога, повышенная чувствительность зубов, десен. Также яблоки, приготовленные в духовке, подойдут пожилым людям, которые не могут грызть свежие и которым тяжелее их переваривать, может быть метеоризм или вздутие живота из-за большого количества клетчатки в свежем яблоке. В печеном яблоке пектин не только не разрушается, но и легче усваивается.