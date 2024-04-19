Почему печеное яблоко перестает быть кислым?

Яблоки — одни из самых популярных и доступных фруктов в России. Свежее яблоко содержит витамины группы В, бета-каротин, витамин С, органические кислоты, антиоксиданты, клетчатку и множество полезных для организма микроэлементов. Пектины, содержащиеся в яблоках в большом количестве, обеспечивают им низкий гликемический индекс и способствуют снижению холестерина, сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, чем дольше хранятся плоды, тем больше витаминов они теряют. Лучше всего употреблять фрукты в свежем виде. Наиболее полезны мелкие, кислые и дикие яблоки. Они содержат в десять раз больше полезных веществ, чем импортные плоды, покрытые воском.
А как быть с кислыми яблоками, от которых появляется изжога и оскомина? Хозяйки советуют запекать такие фрукты в духовке. После термообработки они становятся вкуснее. С чем это связано — разбирался aif.ru.
Почему яблоко перестает быть кислым после запекания?
«Яблоки содержат кислоты, которые могут раздражать желудок. А в печеных яблоках при термической обработке эти кислоты разрушаются, продукт становится легкоусвояемым, удобным для употребления, мягким. Печеные яблоки без сахара и добавок присутствуют практически во всех медицинских столах. Их можно употреблять в большинстве случаев. А вот свежие яблоки лучше ограничить, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», — ранее пояснила aif.ru нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.
Запекание — самый щадящий вид термообработки яблок. Печеные фрукты максимально сохраняют свои полезные свойства. До половины сахарозы, которая содержится в яблоках, при запекании распадается на легкоусвояемые глюкозу и фруктозу, сообщает кулинарный портал «Гастроном». Фруктоза — самая сладкая из сахаров, в 1,7 раза слаще сахарозы, именно она добавляет яблоку сладости в процессе запекания.
Кому полезнее есть печеные яблоки?
По словам диетолога, печеные яблоки легче усваиваются. Их стоит выбирать тем, у кого есть проблемы с желудком (гастрит, язва), повышенная кислотность, изжога, повышенная чувствительность зубов, десен. Также яблоки, приготовленные в духовке, подойдут пожилым людям, которые не могут грызть свежие и которым тяжелее их переваривать, может быть метеоризм или вздутие живота из-за большого количества клетчатки в свежем яблоке. В печеном яблоке пектин не только не разрушается, но и легче усваивается.