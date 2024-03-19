​Почему опасно пить уксус для похудения?

Мало обращать внимание только на эффект от той или иной диеты — важно разобраться в воздействии ее на организм. Есть убеждение, что пара ложек яблочного уксуса натощак поможет наладить пищеварение, ускорит метаболизм, изменит способность организма всасывать глюкозу. Однако эти свойства не являются научно доказанными. Известно, что таким способом пользуется Меган Фокс, Виктория Бекхэм, а среди российских артистов об этом рассказывала Надя Ручка, бывшая солистка группы «Блестящие». О последствиях такого похудения — в обзоре aif.ru.