​Почему опасно пить уксус для похудения?

Мало обращать внимание только на эффект от той или иной диеты — важно разобраться в воздействии ее на организм. Есть убеждение, что пара ложек яблочного уксуса натощак поможет наладить пищеварение, ускорит метаболизм, изменит способность организма всасывать глюкозу. Однако эти свойства не являются научно доказанными. Известно, что таким способом пользуется Меган Фокс, Виктория Бекхэм, а среди российских артистов об этом рассказывала Надя Ручка, бывшая солистка группы «Блестящие». О последствиях такого похудения — в обзоре aif.ru.
Как употребление уксуса может повлиять на зубы?
Употребление неразбавленного яблочного уксуса может разрушить зубную эмаль. Высокая кислотность продукта размягчает ее — бактериям легче проникнуть внутрь и начать разрушать зуб изнутри. Если все-таки есть желание пить уксус, то делать это лучше, разведя его в стакане воды или добавив, например, в заправку для салата.
Как уксус влияет на пищеварительную систему?
Уксус в чистом виде, попадая в организм, оказывает негативное воздействие на работу пищеварения — может вызывать тошноту, кислотный рефлюкс и задержку пищеварения. Кислотный рефлюкс — состояние, когда пищевод раздражается кислотой и желудочный сок вместе с содержимым возвращается обратно. Это распространенное заболевание, которое вызывает симптомы боли в груди после еды, срыгивания, проблемы с глотанием и ощущение комка в горле. Причиной тому вновь повышенная кислотность — уксус раздражает слизистые оболочки желудка, пищевода и других частей системы пищеварения.
Почему уксус нельзя пить людям, у которых проблемы с почками?
Нарушения в работе почек осложняют переработку избытка кислоты, что может привести к метаболическому ацидозу. Это нарушение кислотно-щелочного баланса, которое может повлечь потерю аппетита, рвоту, учащенное сердцебиение и постоянную сильную усталость.