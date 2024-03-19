Почему опасно носить обувь на босу ногу?

«Носки значительно уменьшают силу трения, а излишки пота и грязи при этом впитываются тканью. Если вы хотите сохранить ноги здоровыми, даже легкую летнюю обувь (сандалии, сланцы, лоферы, босоножки) желательно надевать без носков не более чем на пару часов, причем после этого обязательно помыть ноги. А если вам необходимо провести в обуви весь день — надевайте носки», — советует Созыкин.