Почему опасно носить обувь на босу ногу?

Надевать обувь прямо на босу ногу — небезопасно для здоровья. Такая привычка не только увеличивает риск развития грибковых инфекций и деформации стопы, не говоря уже о неприятном запахе от ног и обуви, но и способствует развитию артрита.
Как рассказал «Известиям» доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин, на стопе находятся нервные окончания и потовые железы, а также тонкая защитная пленка с кислой РН. При трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви происходит разрушение этой пленки, раздражение рецепторов, и, как следствие, интенсивный выброс пота, который, испаряясь, оставляет свои органические компоненты на поверхности и кожи, и обуви.
Пот и большое количество влаги, по словам эксперта, способствует развитию идеальной среды для процветания грибков и инфекций. Кроме того, если обувь закрытая и «не дышит», тогда возникает своего рода парниковый эффект, что способствует деформации суставов и возникновению артрита.
Если вы хотите продолжать носить обувь на босу ногу, ортопеды советуют придерживаться определенных правил:
- использовать антиперспирант для ног.
- не носить одну и ту же обувь каждый день.
- мыть и тщательно вытирать ноги после того, как разулись.
- носить носки-невидимки, которые будут облегать только нижнюю часть стопы и останутся незаметными.
- не носить обувь, которая вызывает дискомфортные ощущения.
Какую обувь выбрать для весны и лета?
Идеальный вариант закрытой обуви для весны и лета — это обувь с вентиляционными микропорами плюс носки из натуральных материалов (хлопок, шерсть).
«Носки значительно уменьшают силу трения, а излишки пота и грязи при этом впитываются тканью. Если вы хотите сохранить ноги здоровыми, даже легкую летнюю обувь (сандалии, сланцы, лоферы, босоножки) желательно надевать без носков не более чем на пару часов, причем после этого обязательно помыть ноги. А если вам необходимо провести в обуви весь день — надевайте носки», — советует Созыкин.