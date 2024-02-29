Почему опасно использовать соду во время изжоги?

Терапевтический эффект соды связан с гидрокарбонатом HCO₃, который устраняет избыточную кислотность благодаря щелочным свойствам. Но довольно часто употребление соды вызывает так называемый «кислотный рикошет», когда вырабатывается намного больше кислоты после приема, чем до ее приема. Помимо этого сода содержит натрий, уровень которого нужно контролировать людям с гипертонией. Применение содового раствора может быть оправданным, только в случае сильной изжоги, когда под рукой нет нужного лекарственного средства и это будет разовое применение.