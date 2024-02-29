Почему опасно использовать соду во время изжоги?

Избавиться от изжоги с помощью содового раствора можно только на короткое время. Однако прием соды может быть чреват серьезными побочными эффектами.
Терапевтический эффект соды связан с гидрокарбонатом HCO₃, который устраняет избыточную кислотность благодаря щелочным свойствам. Но довольно часто употребление соды вызывает так называемый «кислотный рикошет», когда вырабатывается намного больше кислоты после приема, чем до ее приема. Помимо этого сода содержит натрий, уровень которого нужно контролировать людям с гипертонией. Применение содового раствора может быть оправданным, только в случае сильной изжоги, когда под рукой нет нужного лекарственного средства и это будет разовое применение.
Почему опасно использовать соду при изжоге?
Применение соды для того, чтобы снять симптомы изжоги, может навредить пищеводу, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов NEWS.ru. По словам врача, если рассчитать неправильную дозировку, можно спалить пищевод.
При растворении соды в воде образуется щелочной раствор, способный нейтрализовать кислоту желудочного секрета, но сам по себе раствор не устраняет проблему, а маскирует ее, что может привести к еще более интенсивной выработке кислоты, спровоцировать обострение гастрита, рефлюкса или даже появление язвы.
Кроме этого частое использование соды может изменить состав крови и привести к развитию алкалоза. Это нарушение кислотно-щелочного баланса в организме, увеличение pH крови за счет накопления щелочных веществ.
Кроме нарушения кислотно-щелочного баланса, длительное употребление пищевой соды может приводить к чрезмерному поступлению в организм ионов натрия, что повышает риск гипертонии, болезней сердца и инсульта.
Какая допустимая доза приема натрия?
В питьевой соде содержится 1260 г натрия на одну чайную ложку. Рекомендуемая ежедневная норма натрия для взрослых людей — 2300 мг. То есть всего один прием соды можно получить больше половины всей суточной дозы.
Что делать, если лекарства под рукой не оказалось?
При изжоге старайтесь разделить прием пищи на пять-шесть раз и есть небольшими порциями. Так можно уменьшить симптомы рефлюкса. Чтобы успокоить изжогу, можно выпить имбирный чай, миндальное молоко и включить бананы в свой рацион. Как отметил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1», изжога является реакцией организма на вредные продукты, курение, а также физические нагрузки сразу после приема пищи.