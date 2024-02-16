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Почему опасно использовать ершик для унитаза дольше полугода

Мы используем предметы быта каждый день: чистим, моем и протираем. Тряпки и губки меняются достаточно часто, но вот ершик для унитаза вряд ли подвергается такой же строгой гигиене. Тем не менее эксперты отмечают, что и его нужно менять.
Источник: Unsplash / CC0

Как правильно чистить ершик?

Чтобы почистить ершик, нужно воспользоваться перчатками. Это нужно, чтобы бактерии не попали в ранки на коже рук. Также важно помнить, что во время процедуры лицо лучше не трогать, а сразу после — хорошо вымыть руки.

Ершик можно замачивать прямо в унитазе — например, в специальном средстве для мытья унитазов. Как правило, получаса с этим средством достаточно. Можно еще использовать средство для чистки зубных протезов. В нем ершик в унитазе можно оставить на всю ночь.

Еще один способ: налить в чистый унитаз два стакана отбеливателя и положить ершик на час. Ручку ершика протирайте дезинфицирующей салфеткой.

Важно! Не мойте ершик в раковине или посудомоечной машине. Это может стать причиной заражения всей семьи.

Замена ершика зависит от частоты его использования. К примеру, в семье из четырех человек ершик практически не просыхает. Поэтому менять его можно смело раз в месяц, а вот подставку под ершик можно заменять раз в год, но это при условии постоянной дезинфекции.

Самое долгое, сколько можно использовать ершик — полгода. Потом, даже несмотря на тщательную чистку, этот предмет быта лучше заменить, иначе он начнет не чистить, а распространять бактерии по унитазу.