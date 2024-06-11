Почему опасно для здоровья садиться на кровать в джинсах?

Привычка садиться на кровать, не переодевшись из уличной одежды, может стать причиной распространения опасных бактерий, пишет британская газета Bristol Post.
Эксперты по сну рекомендуют людям после возвращения с улицы сразу переодеваться в чистую одежду и только потом устраиваться на кровати. Дело в том, что на одежде могут оставаться вредные бактерии. Самым опасным предметом гардероба считаются джинсы, так как их стирают реже других вещей.
«Исследования показали, что на матрасах могут выживать две заразные бактерии — кишечная палочка и золотистый стафилококк. Первые бактерии могут жить в матрасах, а вторые — способны месяцами выживать на поверхностях. Чем старше ваш матрас, тем больше вероятность размножения бактерий в таких условиях. Кишечная палочка может вызвать диарею, пищевое отравление и даже привести к таким заболеваниям, как пневмония», — пишет издание.
Золотистый стафилококк может вызывать кожные инфекции, акне и пневмонию. Исследования показали, что этот тип бактерий хорошо приживается на матрасах детских кроваток.
Как обезопасить себя от распространения опасных бактерий?
Прежде чем садиться на кровать, переоденьтесь в чистую одежду и не кладите на кровать любые уличные предметы: сумки, пальто или обувь, советует эксперт по сну Мартин Сили.
«Кроме того, храните одежду, которая была надета на улице и подлежит повторному ношению, например, джинсы и куртки, отдельно от чистой одежды. Используйте другой выдвижной ящик или шкаф, чтобы предотвратить попадание микробов на чистые вещи и потенциальное загрязнение кровати», — рекомендует эксперт.