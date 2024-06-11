Почему опасно для здоровья садиться на кровать в джинсах?

«Исследования показали, что на матрасах могут выживать две заразные бактерии — кишечная палочка и золотистый стафилококк. Первые бактерии могут жить в матрасах, а вторые — способны месяцами выживать на поверхностях. Чем старше ваш матрас, тем больше вероятность размножения бактерий в таких условиях. Кишечная палочка может вызвать диарею, пищевое отравление и даже привести к таким заболеваниям, как пневмония», — пишет издание.