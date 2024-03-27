Почему огонь в газовой плите меняет цвет на красный, желтый или оранжевый?

Одоранты (вещества, придающие газу специфический запах) не влияют на цвет пламени, отмечают в «Мосгазе». В случае изменения цвета пламени требуется регулировка подачи воздуха для сжигания газа или прочистка форсунок — для этого нужно обратиться к специалистам газовой службы. Если цвет пламени изменился на короткое время и больше этого не происходит, это могло произойти из-за попадания в зону огня пыли или каких-нибудь других примесей, отметили в компании.