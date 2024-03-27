Почему огонь в газовой плите меняет цвет на красный, желтый или оранжевый?

При пользовании газовой плитой или другим газовым оборудованием иногда возникает ситуация, когда пламя изменяет свою окраску и становится оранжевым, желтым или красным. Подобные трансформации говорят об изменения процесса сгорания газа — это повод срочно обратиться к специалистам газовой службы.
Каким в норме должен быть цвет пламени в конфорке?
У исправного газового оборудования должно быть пламя голубого или синего однородного цвета, отмечает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья (подведомственная организация министерства ЖКХ Московской области). Такой цвет свидетельствует о полном сгорании газа с извлечением максимального количества тепла.
Почему может измениться цвет пламени?
Одоранты (вещества, придающие газу специфический запах) не влияют на цвет пламени, отмечают в «Мосгазе». В случае изменения цвета пламени требуется регулировка подачи воздуха для сжигания газа или прочистка форсунок — для этого нужно обратиться к специалистам газовой службы. Если цвет пламени изменился на короткое время и больше этого не происходит, это могло произойти из-за попадания в зону огня пыли или каких-нибудь других примесей, отметили в компании.
По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, изменение цвета пламени в конфорке нередко указывает на серьезные проблемы в системе или нарушение качества топлива. Если пламя стало желтым или оранжевым, это свидетельствует о загрязнении горелки и недостаточном поступлении кислорода. Причиной желтых языков в конфорке являются проблемы с вентиляцией, уточнили в организации.
Изменение пламени на красный цвет — более опасная ситуация, отметили специалисты. Это происходит из-за избытка угарного газа и чем больше красных сполохов, тем выше концентрация угарного газа.
«Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому окраска пламени поможет распознать увеличение его концентрации. Изменение цвета пламени — повод срочно обратиться к специалистам газовой службы», — уточняет генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.