Почему нельзя сладкое детям до трех лет?

При этом главный педиатр отметил, что детям до 3 лет давать конфеты и добавлять сахар в пищу не стоит. Ребятам постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6−10 лет — 2 конфеты, от 10 лет — 3 конфеты в день.