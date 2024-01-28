Почему нельзя пить вчерашний чай

Дело в том, что в чае под воздействием кислорода начинают образовываться бактерии и вредные соединения. На поверхности напитка появляется характерная темная пленка, которая часто трансформируется в пятно на кружке. Развитие патогенной микрофлоры подстегивает сахар.

«Постоявшей заваркой, конечно, не отравишься. Но наш организм начнет бороться с этой патогенной микрофлорой, тратить свою энергию и ресурсы», — рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с КП. Эксперт уточнила, что в результате употребления несвежего чая может начаться аллергия и перебои в работе кишечника. Но прежде всего напиток ударит по печени за счет выделяемых микроорганизмами токсинов. А в перспективе может пострадать и сердце из-за накопительного эффекта.