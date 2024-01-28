Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
11:08 (мск), источник: Super.ru

Почему нельзя пить вчерашний чай

Если вы любите остывший чай, отказать себе в удовольствии допить вчерашнюю чашку может быть крайне сложно. Но увы, несколько часов простоя на воздухе сделают заварку не самым полезным напитком, не говоря уже про целую ночь.

Наверх
Источник: AP 2023

Дело в том, что в чае под воздействием кислорода начинают образовываться бактерии и вредные соединения. На поверхности напитка появляется характерная темная пленка, которая часто трансформируется в пятно на кружке. Развитие патогенной микрофлоры подстегивает сахар.

«Постоявшей заваркой, конечно, не отравишься. Но наш организм начнет бороться с этой патогенной микрофлорой, тратить свою энергию и ресурсы», — рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с КП. Эксперт уточнила, что в результате употребления несвежего чая может начаться аллергия и перебои в работе кишечника. Но прежде всего напиток ударит по печени за счет выделяемых микроорганизмами токсинов. А в перспективе может пострадать и сердце из-за накопительного эффекта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ирина Шейк поделилась редкой фотографией с мамой: подписчики обратили внимание на одну деталь
«Можно смотреть вечно»: Павел Прилучный и Зепюр Брутян поразили поклонников страстным танцем
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь