Почему нельзя говорить «не за что» в ответ на «спасибо»?

Гарш рекомендует отвечать на «спасибо» словами «пожалуйста» или «рад помочь». Во-первых, они символизирует ответную благодарностью. А во-вторых, ни к чему не обязывают, в отличие от фразы «наверняка, вы сделали бы для меня то же самое», которую советуют использовать некоторые западные психологи.