Почему нельзя говорить «не за что» в ответ на «спасибо»?

Фраза «не за что» — одна из самых распространенных форм ответа на этикетное слово «спасибо». Многие считают, что оно отвечает правилам вежливости. Но, по словам психологов, фраза «не за что», наоборот, может быть расценена собеседником как бестактность.
Почему не стоит отвечать на благодарность «не за что»?
По словам психолога Анны Гарш, фраза «не за что» может иметь несколько негативных смыслов. В частности, она подсознательно демонстрирует превосходство над собеседником и этим может вызвать у него отрицательные эмоции.
«Отвечая так на благодарность, сразу же думаете, мол, как человек не смог справиться с легкой задачей, которая даже вам под силу?», — цитирует Гарш изданиие wday.ru.
Кроме того, человек при произнесении слов «не за что» показывает и себе, так и окружающим, что не ценит собственные умения и потраченное время.
«Вроде и время потратили, и усилия приложили, и помогли человеку, а в результате это никак не фиксируется у нас в голове», — отмечает эксперт.
Также, по словам Гарш, у использующих эту фразу людей подсознательно возникает синдром упущенной выгоды. Так называют постоянный страх пропустить что-то интересное, приятное или выгодное, в том числе, оказаться вне каких-либо новостей, трендов, сплетен и других событий и веяний.
Психолог отмечает: если действительно сделали что-то стоящее, нужно обязательно поощрить себя словами, а скромничать не стоит.
«Из-за таких мелочей страдает самооценка, которую сложно поднять», — говорит эксперт.
Что правильно говорить в ответ на «спасибо»?
Гарш рекомендует отвечать на «спасибо» словами «пожалуйста» или «рад помочь». Во-первых, они символизирует ответную благодарностью. А во-вторых, ни к чему не обязывают, в отличие от фразы «наверняка, вы сделали бы для меня то же самое», которую советуют использовать некоторые западные психологи.