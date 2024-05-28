Почему нельзя дарить жемчуг женщине

Ловцы жемчуга погибали от гипоксии — кислородной недостаточности, также в глубинах морей их поджидали акулы, спруты и другие опасности. Женщины, которые ждали ныряльщиков дома, оплакивали их потерю. И это также могло стать причиной появления у жемчуга славы камня, который приносит слезы.