Почему нельзя дарить жемчуг женщине

Жемчуг — один из самых необычных камней, с которым издавна связано множество легенд и суеверий. Согласно народным поверьям, украшения с жемчугом не принято дарить женщинам, особенно незамужним, так как считается, что этот камень может усилить одиночество.
Почему жемчуг не принято дарить женщинам?
Жемчуг во многих культурах считается символом слез и горя. В сказаниях некоторых стран его называют слезами русалок или морских нимф, в которых, согласно поверьям, превращались молодые девушки-утопленницы.
Также встречаются легенды о том, что жемчужина является порождением слез Луны, отсюда также ассоциации этого камня с плачем. В более поздние времена жемчуг сравнивали со слезами ангелов.
Кроме того, добыча натурального жемчуга — это очень опасное занятие, требующее большой силы воли и выносливости. Даже сейчас случаются трагические смерти ныряльщиков, а в древности это было не редкостью.
Ловцы жемчуга погибали от гипоксии — кислородной недостаточности, также в глубинах морей их поджидали акулы, спруты и другие опасности. Женщины, которые ждали ныряльщиков дома, оплакивали их потерю. И это также могло стать причиной появления у жемчуга славы камня, который приносит слезы.