Почему нельзя дарить зеркало?

Если приметы по поводу подарка не дают вам покоя, то «чистоту» зеркала можно проверить с помощью обычной свечи. Поднесите ее к зеркалу: если пламя горит ровно, то зеркало хорошее, если огонь погас, то лучше избавиться от такого презента. Или же «очистить» отражающую поверхность. По поверью, подаренное зеркало нужно промыть под проточной водой, затем положить в темное место, а после — можно использовать. Только до совершения этого ритуала, смывающего чужую энергию, не смотреть на свое отражение в нем.