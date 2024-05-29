Почему нельзя дарить зеркало?

С зеркалом связано множество суеверий. Одно из них знают практически все: разбитое зеркало принесет несчастье человеку. Отражающую поверхность использовали для гаданий или для того, чтобы заглянуть в потусторонний мир. Этот атрибут всегда наделяли магическими свойствами. А можно ли дарить зеркало — разбирался aif.ru.
Почему не принято дарить зеркало?
Суеверие запрещает дарить этот предмет, так как он может принести в дом неприятности или несчастье.
Считается, что зеркало обладает сильной энергетикой, которую используют для проведения различных ритуалов — для наведения порчи и болезней, для гаданий, как коридор, связывающий мир живых с миром усопших. Поэтому народные приметы предупреждают, что не стоит дарить зеркало на день рождения. Не каждый сможет справиться с тем, что оно может принести в дом.
Тем более стоит остерегаться антикварных зеркал, которые, по поверьям, могут хранить энергию предыдущих владельцев или, наоборот, забирать силы и красоту новой хозяйки.
Однако есть приметы не такие категоричные, которые не рекомендуют дарить зеркала на юбилеи, а вот на некруглые даты разрешают. Якобы предмет, подаренный юбиляру, способен сократить его век и сделать неудачником.
Что делать, если подарили зеркало?
Если приметы по поводу подарка не дают вам покоя, то «чистоту» зеркала можно проверить с помощью обычной свечи. Поднесите ее к зеркалу: если пламя горит ровно, то зеркало хорошее, если огонь погас, то лучше избавиться от такого презента. Или же «очистить» отражающую поверхность. По поверью, подаренное зеркало нужно промыть под проточной водой, затем положить в темное место, а после — можно использовать. Только до совершения этого ритуала, смывающего чужую энергию, не смотреть на свое отражение в нем.