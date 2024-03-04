Почему некоторые звуки вызывают агрессию и ярость: как справиться с мизофонией

Почему так происходит и можно ли справиться с таким состоянием, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист сети клиник «Семейная», психиатр Дарья Ермолаева.
Мизофония
Мизофония — это расстройство, которое характеризуется появлением у человека неприятных эмоций и ощущений в ответ на определенные звуки. Следует отметить, что мизофония в настоящее время не выделена в отдельное заболевание — это именно расстройство, этиология которого до конца не изучена, сведения о нем противоречивы и дискуссионны.
Однако проявление аналогичных симптомов у разных групп людей позволяет выделить особенности данного патологического состояния. Говоря о патологическом состоянии, имеется ввиду, что у большинства людей такие звуки не вызывают никаких негативных эмоций или ощущений.
В повседневной жизни существует большое разнообразие звуковых раздражителей, которые имеют свои характеристики: громкость, продолжительность, интенсивность. Громкие звуки являются физиологическим раздражителем и словно сигнализируют об опасности. Когда мы слушаем громкие, резкие звуки, возникает желание убежать, спрятаться, защититься.
У людей с мизофонией определенные звуковые триггеры вызывают похожие реакции и, как правило, делятся на качественные и индивидуальные характеристики звука. Симптомы расстройства с последующими этапами развития могут вызывать такие звуки, как:
- чавканье;
- храп;
- звук глотка;
- скрежет по стеклу;
- звуки работы дворников машины;
- стук клавиш;
- тиканье часов;
- избирательно подобные раздражители.
Симптомы мизофонии
Мизофония проявляется набором наиболее частых симптомов, в ответ на привычные звуковые раздражители появляются:
- внутреннее беспокойство;
- злость;
- паника;
- раздражение;
- отвращение;
- мурашки.
Все эти ощущения имеют негативную эмоциональную окраску, вызывают желание уйти или даже убежать, человек чувствует, что просто не может находиться рядом с источником триггера. В последующем происходит подкрепление визуальными триггерами и наблюдается потребность избегать ситуаций, способствующих возникновению данных явлений.
Все эти этапы ухудшают качество жизни, потому как сопровождаются «избегающим» поведением, оборонительной позицией. Например, человеку с мизофонией приходится избегать питания в общественном месте, походов в кино, определенных видов транспорта, разнообразных развлекательных мероприятий. Приходится планировать заранее определенные маршруты и свой распорядок дня.
Почему возникает мизофония
Одна из гипотез этиологии заболевания — генетическая. Эта гипотеза может подтвердить наличие расстройства, его биологическую природу и нарушения в обработке информации мозга. Однако она не объясняет механизм развития недуга. В ряде случаев симптомы могут присутствовать с детства, у других же развиваются в течении жизни.
Мизофония может сочетаться с психическими расстройствами, чаще тревожного спектра, но также может присутствовать и как симптом при более тяжелых психических расстройствах. Например, мизофония может быть следствием психотравм и иметь патогенез, схожий с развитием панических атак. При наличии тяжелых психических расстройств мизофония может быть проявлением бредового синдрома.
Например, рассматривая неприятные эмоциональные реакции при звуке скрипа сапог, можно упустить несколько важных нюансов. Так, скрип уходящих сапог и просто скрип сапог имеют разную психопатологическую интерпретацию, и первый вариант может быть в рамках бредового расстройства. Таким образом, при мизофонии важна психиатрическая диагностика.
Лечение мизофонии
Этиологического лечения мизофонии не существует. Лечение расстройства — комплексное, совместно с другими специалистами, такими как сурдологи и неврологи. Одним из методов психотерапевтического лечения мизофонии является когнитивно-поведенческая психотерапия, в ряде случаев целесообразно использовать и другие направления. Медикаментозное лечение может быть назначено при сопутствующих психических расстройствах, оно поможет нормализовать дисбаланс в химии мозга и облегчить симптомы мизофонии.