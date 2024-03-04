Почему некоторые звуки вызывают агрессию и ярость: как справиться с мизофонией

Большинство людей спокойно относятся к громким звукам. Можно негативно относиться к ним, возмутиться или даже попытаться повлиять на источник громкого шума, но не более того. Однако существует целая категория людей, у которых даже не очень громкий или резкий звук вызывает раздражение и злость — это называется мизофонией.