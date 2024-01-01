Почему небо на закате окрашивается в цвета флага России?

Почему небо на закате меняет цвет?

Солнце всегда светит всеми лучами спектра одновременно. При этом короткие волны отвечают за фиолетовый цвет, а длинные — за красный. Но эти волны проходят сквозь газовый защитный слой Земли (атмосферу) и только потом попадают к нам, на сетчатку глаза.

Наша планета вращается вокруг Солнца, и светило в течение дня находится в разном положении относительно ее поверхности. В полдень лучи Солнца проходят по короткому пути и рассеиваются, давая небу голубой цвет.

Вечером Солнце расположено перпендикулярно относительно того, кто наблюдает за небом, преграда (атмосфера) в этот момент толще, и пробиться через нее могут только длинные волны — красные. Вот почему этот цвет и его оттенки преобладают на небе во время заката.

Почему на небе появляется российский триколор?

Цвет неба зависит не только от того, что свет проходит под углом, но и от количества различных, находящихся в атмосфере частиц. То есть яркий жёлто-оранжевый закат можно увидеть лишь при достаточно чистой атмосфере. Чем больше частиц, тем краснее закат. И насыщенный цвет заката зависит от того, что вечерний воздух содержит больше различных частиц, чем утренний: в течение дня Солнце нагревает поверхность Земли, уменьшается относительная влажность, повышается скорость ветра, и пыль поднимается в воздух.

Синий цвет на небе появляется из-за присутствующих облаков.