Почему не стоит останавливать чихание

Чихание — универсальное защитное рефлекторное действие, которое мы не можем сознательно контролировать. Давление в дыхательных путях при чихании более чем в 30 раз превышает давление при тяжелом дыхании при физической нагрузке. По средним оценкам, скорость распространения чихания варьируется от 5 метров в секунду до более чем 150 километров в час.

Иногда можно остановить этот процесс, зажав нос. Однако, как рассказывают Тереза ​​Ларкин, доцент медицинских наук, и Джессика Нилон, преподаватель медицинских наук (нейронауки) Университета Вуллонгонга в статье для The Conversation, чиханию сопутствуют сложные внутренние процессы, которые не стоит нарушать.

Процесс начинается, когда сенсорные нервы в носу стимулируются раздражителем (аллергены, вирусы, бактерии, жидкость); сенсорные нервы передают эту раздражающую информацию в мозг и срабатывает рефлекс. Глубокий вдох и повышение давления в дыхательных путях сменяется сокращением диафрагмы и реберных мышц, рефлекторным закрыванием глаз и сильным и резким выдохом. Именно из-за него мы издаем звук «апчхи».

При чихающем выдохе язык поднимается к нёбу, из-за чего мы воспроизводим звук «ц». Левый и правый тройничные нервы, которые обеспечивают подвижность и чувствительность лица, слизистых рта и зубов, передают сенсорную информацию от лица к мозгу о прикосновении, боли и раздражении. В спинном мозге эти нервы взаимодействуют друг с другом через интернейроны, прежде чем отправить сообщение в мозг. Интернейроны — это «порог» контроля боли.

Нерв, несущий болевой сигнал, приказывает интернейрону «открыть ворота», чтобы болевой сигнал достиг мозга. Но более крупные нервы, несущие информацию о прикосновении, могут «закрыть ворота» и блокировать передачу болевых сообщений в мозг. Потому, к примеру, если растереть поврежденный участок (в определенных случаях), ощущение боли заметно снизится. Получается, зажимая нос (оказывая на него воздействие), мы не даем сигналу пройти.

И все же стоит ли это делать? Закрывание рта или носа во время чихания увеличивает давление в дыхательных путях в 5−20 раз больше. Без выхода это давление должно передаваться куда-то еще, потому оно может повредить глаза, уши или кровеносные сосуды. Хотя риск невелик, но сообщалось об аневризме головного мозга, разрыве горла и коллапсе легкого при попытках сдержать чих. Лучше постараться избежать факторов, способствующих процессу, или чихнуть в салфетку и извиниться в случае, если это действие было неуместным.

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Олеся Маевская