​Почему не стоит ложиться спать в ссоре?

«Не позволяйте солнцу заходить во гневе вашем» — так в Библии говорится о разрешении конфликтов. Это призыв не удерживать гнев в себе, а разрешать конфликты и проблемы, прежде чем они накапливаются и превращаются во что-то более серьезное. Вместо этого, важно находить способы разрешения конфликтов и сохранения мира и гармонии в отношениях. Психологи и специалисты по поведению также не рекомендуют супругам и парам в романтических отношениях ложиться спать, не примирившись. С чем связан такой совет и как быстрее помириться, рассказывает журнал «Psychologies».

Почему важно мириться перед сном?

Повернуться к партнеру спиной и лечь поближе к краю кровати — самый простой, но неверный способ. Команда исследователей, Анджела Хигс из Вестминстерского колледжа и Лиза Даймонд из Универститета Юты, изучили, как связан тип привязанности и реакция на конфликт. В исследовании приняли участие 39 пар сожителей — им было предложено записывать свои ощущения во время конфликта и на утро после него. Результаты показали, что во всех случаях участники ссоры плохо спали, а их уровень гормона стресса — кортизола — был повышен. Состояние после пробуждения напоминало похмелье: головная боль, плохое настроение на весь день. Важно, что люди с высокой тревожностью и степенью привязанности чувствовали себя с утра после нерешенного конфликта хуже, чем те, для которых характерно избегать проблемы и сглаживать углы.

Как лучше решать проблемы перед сном?

Психологи советуют нивелировать конфликтную ситуацию до того, как отойти ко сну. Главная рекомендация: если ссора произошла днем, не нужно откладывать решение вопроса до вечера. Не спроста народная мудрость гласит: утро вечера мудренее. Чтобы достичь успеха в переговорах нужно быть «в ресурсе» — отдохнувшим, свежим и бодрым.

В разговоре основные усилия должны быть направлены на понимание точки зрения партнера — унижение, давление и обвинение не допустимы.

Специалисты рекомендуют перейти к деэскалации, если очевидно, что конфликт становится только напряженнее. Деэскалация — это процесс или действие по снижению напряженности, конфликта или кризиса. Это может включать в себя уменьшение количества или интенсивности действий, снижение уровня враждебности между сторонами или поиск дипломатических решений для урегулирования споров. Партнеры могут «подышать, предложить друг другу передышку и пообещать вернуться к этой теме позднее».