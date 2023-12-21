Почему не стоит дарить лутбоксы из видеоигр на Новый год

Недавно причиной множественных споров стала концепция лутбоксов — «сундука» в компьютерных играх, при использовании которого игрок получает случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения. Ранее собранные многочисленными учеными данные показали, что эти предметы структурно и психологически схожи с элементами азартных игр, но по-прежнему остаются доступными для детей.

Исследования, проведенные сотрудниками Плимутского университета, показали, что люди из группы риска (например, лудоманы, зависимые от азартных игр), с большей вероятностью будут использовать лутбоксы. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science. В опросах, проведенных учеными, были учтены ответы 1495 геймеров, покупающих лутбоксы, и 1223 геймеров, покупающих другой, нерандомизированный игровой контент.

Авторы работы подчеркнули, что момент в преддверии открытия сундука с добычей аналогичен игровому возбуждению у лудоманов.

Исследование также показало, что любые финансовые или психологические последствия покупки лутбоксов могут непропорционально сильно повлиять на различные группы риска, например, взволновать тех, кто ранее имел проблемы с азартными играми.

Учеными также были обнаружены доказательства того, что дети младше 18 лет, которые увлекались покупкой такого контента, перешли к другим формам азартных игр. Авторы надеются обратить внимание властей и сделать так, чтобы продажа лутбоксов регулировалась законами об азартных играх.

«Наше исследование дополняет доказательную базу того, что лутбоксы представляют собой проблему для людей из групп риска, таких как люди с дисфункциональными мыслями об азартных играх, с низким доходом и проблемным уровнем видеоигр, — пишут авторы исследования. — Мы очень надеемся, что наша работа в итоге приведет к минимизации вреда».

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Олеся Маевская