Почему не стоит дарить лутбоксы из видеоигр на Новый год
Это опасно для психического здоровья и кошелька азартных людей.
Это опасно для психического здоровья и кошелька азартных людей.
Недавно причиной множественных споров стала концепция лутбоксов — «сундука» в компьютерных играх, при использовании которого игрок получает случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения. Ранее собранные многочисленными учеными данные показали, что эти предметы структурно и психологически схожи с элементами азартных игр, но по-прежнему остаются доступными для детей.
Исследования, проведенные сотрудниками Плимутского университета, показали, что люди из группы риска (например, лудоманы, зависимые от азартных игр), с большей вероятностью будут использовать лутбоксы. Результаты опубликованы в журнале Royal Society Open Science. В опросах, проведенных учеными, были учтены ответы 1495 геймеров, покупающих лутбоксы, и 1223 геймеров, покупающих другой, нерандомизированный игровой контент.
Исследование также показало, что любые финансовые или психологические последствия покупки лутбоксов могут непропорционально сильно повлиять на различные группы риска, например, взволновать тех, кто ранее имел проблемы с азартными играми.
Учеными также были обнаружены доказательства того, что дети младше 18 лет, которые увлекались покупкой такого контента, перешли к другим формам азартных игр. Авторы надеются обратить внимание властей и сделать так, чтобы продажа лутбоксов регулировалась законами об азартных играх.
«Наше исследование дополняет доказательную базу того, что лутбоксы представляют собой проблему для людей из групп риска, таких как люди с дисфункциональными мыслями об азартных играх, с низким доходом и проблемным уровнем видеоигр, — пишут авторы исследования. — Мы очень надеемся, что наша работа в итоге приведет к минимизации вреда».
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Олеся Маевская