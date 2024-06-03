Почему Наполеон пошел на Москву, когда столицей был Петербург?

Санкт-Петербург называют северной столицей не случайно — город на Неве имел официальный статус главного города империи с 1712 по 1918 год (за исключением короткого периода). На это время выпало и французское вторжение. В соответствии с законами и обычаями военного времени, для достижения полной победы завоевателю следовало сосредоточиться на захвате именно столицы. Разбираемся, какую цель преследовал Наполеон Бонапарт, все дальше удаляясь от Санкт-Петербурга — места дислокации императора Александра I.
В чем заключалась военная стратегия Наполеона?
У Наполеона, как военачальника, была своя стратегия — он не ставил цели по захвату территорий и населенных пунктов, а рассматривал противника в целом, как неприятельские войска, которые необходимо было уничтожить. Главное — выйти на решающее сражение и одержать разрушительную победу.
Командование русских войск понимало цель французского главнокомандующего и до последнего момента отказывалось от генерального сражения, к которому стремился Наполеон. Неожиданная стратегия, которую применили против Наполеона, включала постоянное изменение тактики, отступление и использование партизанских отрядов для нарушения снабжения французской армии.
В результате, армия Наполеона последовала за основными силами русских, чтобы навязать генеральное сражение, а русские войска отступали не к Петербургу, а именно к Москве, где и случилось одно из главных сражений — Бородинская битва.
В чем был политический расчет Наполеона?
Но не только погоня за русской армией привела французскую армию к Москве. Адъютант императора Наполеона Филипп-Поль Сегюр в мемуарах «Поход в Россию» вспоминал: «Наполеон льстил себя надеждой, что получит от Александра новые предложения мира. Тогда-то образ взятой в плен Москвы завладел его мыслями. Он спешил к своим картам. На них он видел Смоленск и Москву, великую Москву, святой город! Все эти названия он повторял с удовольствием, и они как будто еще более подстрекали пылкость его желаний. Император вскричал: “Еще кровь не пролита! Россия же слишком велика, чтобы уступить без боя. Александр может начать переговоры только после большого сражения. Если понадобится, то я пойду до самого святого города, чтобы добиться этого сражения. Мир ждет меня у ворот Москвы!”.
Был у французского императора и еще один расчет. Он хотел использовать нелюбовь москвичей к жителям Петербурга в своих интересах. Вот, какие слова Наполеона приводит все тот же Сегюр в воспоминаниях: «Когда честь будет спасена, а Александр все-таки будет упорствовать, то я начну переговоры с боярами, если не с самим населением этой столицы. Население Москвы велико и достаточно просвещенно. Оно поймет свои интересы и поймет свободу». В заключение он прибавил, что Москва ненавидит Петербург, и он воспользуется их соперничеством. Результаты же такого соперничества неисчислимы. Возбужденный этим разговором, император разоблачил свои надежды. Наполеон видел только Москву! Честь, слава, покой — все сосредоточивалось для него в Москве…
Почему Наполеоновским планам не суждено было сбыться?
Император ошибся в главном: да, москвичи недолюбливали жителей Петербурга, в том числе и за то, что этот город лишил Белокаменную статуса столицы. Но французов-захватчиков они ненавидели гораздо сильнее. Москва встретила Наполеона, как мертвый город — безлюдные улицы и вой брошенных собак. Бонапарт думал, что воюет с российским императором Александром I, но тут вдруг осознал, что сражается не только с армией, но и с целым народом, который, отступая, сжигал за собой землю. Это противоречило всем «правилам и законам войны» того времени, что не укладывалось в голове Наполеона. Даже его великий стратегический гений не мог предусмотреть поведения москвичей. Глядя на грандиозный пожар, он говорил: «Какое ужасное зрелище! Это они сами! Столько дворцов! Какое невероятное решение! Что за люди! Это скифы!».
19 октября 1812 года Наполеон, так и не дождавшись предложения российского императора Александра I предложения о заключении мира, приказал своим войскам оставить Москву. Положение его армии было катастрофическим. Потери от действий партизан, отсутствие пропитания для солдат и фуража для коней, большое количество раненых и больных — все это вынудило Наполеона отдать приказ об отступлении из Москвы. Ни о каком походе на Петербург уже не могло быть и речи.