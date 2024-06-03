Почему Наполеон пошел на Москву, когда столицей был Петербург?

Император ошибся в главном: да, москвичи недолюбливали жителей Петербурга, в том числе и за то, что этот город лишил Белокаменную статуса столицы. Но французов-захватчиков они ненавидели гораздо сильнее. Москва встретила Наполеона, как мертвый город — безлюдные улицы и вой брошенных собак. Бонапарт думал, что воюет с российским императором Александром I, но тут вдруг осознал, что сражается не только с армией, но и с целым народом, который, отступая, сжигал за собой землю. Это противоречило всем «правилам и законам войны» того времени, что не укладывалось в голове Наполеона. Даже его великий стратегический гений не мог предусмотреть поведения москвичей. Глядя на грандиозный пожар, он говорил: «Какое ужасное зрелище! Это они сами! Столько дворцов! Какое невероятное решение! Что за люди! Это скифы!».