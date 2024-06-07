Почему мы следим в интернете за теми, кто нас бесит?

Хейтвотчинг (hatewatching), хейтридинг (hateriding), хейтфолловинг (hatefollowing) — все эти понятия означают ненависть к объекту, которому человек уделяет внимание: смотрит и читает то, что не нравится, подписывается на людей, которые раздражают. Почему люди продолжают следить и постоянно искать новую информацию о том, что вызывает злость, раздражение и закатывание глаз, разобрался aif.ru.
Почему мы уделяем большое внимание тому, что раздражает?
Гештальт-терапевт Алла Водопьянова выделила три основные причины, по которым человек может «зависнуть» на раздражающем объекте.
Человеку скучно, в его жизни все ровно и непримечательно. Интерес к жизни других или к вещам, которые объективно неприятны, вызван жаждой новых впечатлений и эмоций, пусть и неприятных.
Увлечения, основанные на ненависти или раздражении, — способ спастись от одиночества. Злость и негодование могут стать социальным клеем: тысячи людей объединяются в сообщества по интересам, чтобы обсудить странного блогера, глупые, по их мнению, фильмы и книги.
Каждый объект внимания раздражает ненавистника чем-то конкретным, например, известная певица поправилась, но все равно фотографируется в бикини, а какая-то блогерша развелась, будучи беременной. Интерес к чужим неудачам может быть обусловлен неуверенностью в себе — слежка за людьми, у которых что-то идет не так, вызывает чувство превосходства.
Какую пользу приносит интерес к раздражающим вещам?
Это помогает безопасно справиться с накопившимися негативными эмоциями. Концентрация злости, раздражения, тревоги, которую человек держит в себе, фактически разрушает его изнутри, а хейт-действия перенаправляют их в другое русло. Учитывая, что фактически это никого не касается и никому не причиняет вреда, можно считать хейтридинг, хейтвотчинг и хейтфолловинг неплохим способом «выпустить пар». Об этом со ссылкой на клинического психолога и доктора философии Меган Яблонски пишет портал «Girl.ru».
Чем опасно такое поведение?
Оно может перерасти в зависимость и будет мешать жить. Речь идет о ситуациях, когда любитель последить за бесячим блогером начинает уделять этому слишком много времени: каждую свободную минуту обновляет страницу в соцсети, вовлеченно ведет беседы на тематических форумах или вступает в переписку в комментариях.
Исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что люди с негативным эмоциональным состоянием склонны искать в социальных сетях тех, кто находится в ещё более сложной ситуации.