Почему мы следим в интернете за теми, кто нас бесит?

Это помогает безопасно справиться с накопившимися негативными эмоциями. Концентрация злости, раздражения, тревоги, которую человек держит в себе, фактически разрушает его изнутри, а хейт-действия перенаправляют их в другое русло. Учитывая, что фактически это никого не касается и никому не причиняет вреда, можно считать хейтридинг, хейтвотчинг и хейтфолловинг неплохим способом «выпустить пар». Об этом со ссылкой на клинического психолога и доктора философии Меган Яблонски пишет портал «Girl.ru».