Почему Луна не падает на Землю?

Единого мнения о возникновении Луны у ученых нет. Установлено, что спутник Земли сформировался через 100 млн лет после возникновения Солнечной системы. Есть несколько теорий — например, теория гигантского столкновения. По ней Луна возникла, когда в Землю врезался некий крупный объект. Возможно, размером с Марс. Это произошло порядка 4,5 млрд лет назад. В результате Земля и столкнувшееся с ней небесное тело образовали одну планету, а обломки образовали на орбите Луну.