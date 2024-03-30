Почему Луна не падает на Землю?

Существует закон всемирного тяготения, согласно которому Луне придается ускорение в направлении Земли. Это происходит из-за постоянной силы притяжения. Однако естественная спутница нашей планеты не падает на Землю. Разбираемся вместе с aif.ru, почему так происходит?
Что такое Луна?
Луна — единственный естественный спутник Земли, а еще это ближайшее к нашей планете небесное тело.
Луна движется вокруг Земли со скоростью 1,02 км/секунду (очень быстро), по элиптической орбите против часовой стрелки.
От центра Луны до центра Земли в самой далекой точки орбиты — 405 тысяч километров, а в самой близкой — 362 тысячи километров. За сидерический месяц (27 суток 7 часов и 43,5 минуты) Луна совершает полный оборот вокруг Земли, которая, кстати, все это время движется в том же направлении вокруг Солнца.
Сама Луна не светится, а такая яркая она на нашем небе потому, что отражает солнечные лучи. Днем на Луне +110 °С, а ночью — −120 °С.
Как появилась Луна?
Единого мнения о возникновении Луны у ученых нет. Установлено, что спутник Земли сформировался через 100 млн лет после возникновения Солнечной системы. Есть несколько теорий — например, теория гигантского столкновения. По ней Луна возникла, когда в Землю врезался некий крупный объект. Возможно, размером с Марс. Это произошло порядка 4,5 млрд лет назад. В результате Земля и столкнувшееся с ней небесное тело образовали одну планету, а обломки образовали на орбите Луну.
Учение NASA даже смоделировали эту ситуацию, которая заняла всего несколько часов. Жизни на Земле тогда не было.
Но в 2017 году ученые из Израиля предположили, что столкновений было несколько. И от них возникло 20 маленьких лун, который в итоге соединились в одну большую.
Можно ли на Луне вести войны?
Нет, Луна должна использоваться «в мирных целях». Об этом есть Договор по космосу, в котором перечисляется, что на спутнице Земли нельзя размещать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения. Также нельзя там создавать военные базы, сооружения и укрепления, а еще запрещено испытание любых видов оружия и проведение военных маневров.
Почему Луна не падает на Землю?
Она бы упала, если бы была неподвижна, но Луна движется, и это обеспечивает ей инерцию, и Луна остается на своей орбите.
«Скорость вращения Земли удерживает ее саму от падения на Солнце. Кроме того, планета постоянно притягивает к себе и Луну. Если бы Земля перестала вращаться, Луна упала бы на нее», — считает астрофизик Вигго Ханстеен.
То есть, если бы спутница двигалась медленнее, она бы упала. А если быстрее, то улетела бы в космос, сорвавшись с орбиты.