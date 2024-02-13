Почему лось — сохатый?

Большая гордость самца лося — рога. По размеру и весу костяных наростов животное занимает первое место среди представителей семейства оленевых — их вес может достигать 30 килограмм, а длина — равняться высоте животного и достигать двух метров в размахе. Лосиные рога не такие изящные, как оленьи: они сильно расширяются кверху и ветвятся только на концах, что делает их похожими на орудие для пахоты — соху. Сейчас встретить земледельческое приспособление можно только в музеях, поэтому слово «сохатый» прочно ассоциируется именно с лосем.