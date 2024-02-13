Почему лось — сохатый?

Лося называют королем леса — великан среди семейства оленевых по своим размерам может посоревноваться с бурым медведем. Максимальный рост лося в холке достигает двух метров, а вес — 700 килограммов. Часто животное называют словом «сохатый» — в словаре Ожегова оно указано как синоним к слову «лось». Откуда пошло такое прозвище, разбирался aif.ru.
Что значит сохатый?
В словаре Ожегова «сохатый» означает «с ветвистыми рогами (олень)», в Толковом словаре Ушакова слово обозначает «имеющий извилину, раздвоение». Это прилагательное образовано от старорусского орудия земледелия — сохи. Она представляла из себя палку с развилиной: фактически сохой называли любую часть дерева, один из концов которой раздвоен и позволяет взрыхлять землю.
Почему лося называют сохатым?
Большая гордость самца лося — рога. По размеру и весу костяных наростов животное занимает первое место среди представителей семейства оленевых — их вес может достигать 30 килограмм, а длина — равняться высоте животного и достигать двух метров в размахе. Лосиные рога не такие изящные, как оленьи: они сильно расширяются кверху и ветвятся только на концах, что делает их похожими на орудие для пахоты — соху. Сейчас встретить земледельческое приспособление можно только в музеях, поэтому слово «сохатый» прочно ассоциируется именно с лосем.