Почему куриный суп веками считается лекарством

Приготовление куриного супа для близких во время болезни было обычной практикой во всем мире на протяжении веков. Даже сегодня поколения практически всех культур признают пользу этого бульона, несмотря на разнообразие рецептов. Как отмечает Колби Тиман, доцент кафедры диетологии и питания Дейтонского университета, в статье для The Conversation, это блюдо как лекарство начало восприниматься еще в 60 году нашей эры. Тогда его активно использовал Педаний Диоскорид, армейский хирург, служивший под началом римского императора Нерона. Но истоки «лечебного» куриного супа уходят корнями на тысячи лет назад, в древний Китай.

Многие и не задумываются о том, чем помогает суп, кроме своеобразного эффекта плацебо. Может, он приносит больше психологической пользы? Стоит отметить, что насыщенный бульон имеет вкус «умами» — пятая категория вкусовых ощущений наряду со сладким, соленым, кислым и горьким; это насыщенный «мясной» вкус, хотя он может содержаться и в сыре, грибах, мисо и соевом соусе. Исследования показывают, что вкус имеет решающее значение для целебных свойств куриного супа.

К примеру, пациенты с заболеваниями верхних дыхательных путей могут перестать есть, поскольку острые заболевания вызывают воспалительную реакцию, которая может снизить аппетит. Это вредит организму и тормозит процесс выздоровления. Но данные свидетельствуют о том, что вкус умами в курином супе может стимулировать аппетит.

Участники одного исследования заявили, что после употребления супа продолжали испытывать сильный голод. Другие же эксперименты показали, что умами может также улучшить переваривание, в особенности — усваивание белка. Вкус может уменьшить и желудочно-кишечные симптомы, которые часто являются сопутствующими при сезонном гриппе.

Также стоит отметить, что при болезни лейкоциты мигрируют в воспаленную ткань, чтобы способствовать заживлению. Из-за этого возникают заложенность или насморк, чихание, кашель и сгущение слизи. Исследования доказали, что куриный суп устанавливает баланс лейкоцитов и облегчает болезненные симптомы. А употребление жидкости и вдыхание паров повышают температуру носовых и дыхательных путей, что разжижает густую слизь.

Однако для того, чтобы бульон оказал максимальный эффект, нужно быть внимательным к выбору ингредиентов. Например, консервированное мясо и овощи не обладают достаточным количеством антиоксидантов и не дают чувство сытости. К тому же, натуральная свежая курица обеспечивает организм полноценным источником белка для борьбы с инфекциями. Потому, заключает Тиман, польза от бульона есть и доказана неоднократно, но выбор стоит делать в пользу приготовленного дома блюда.

Недавно, к Международному дню супа, мы собрали топ самых известных супов со всего мира.

Олеся Маевская