Почему китайцы называют свою столицу не Пекин, а Бейцзин?

«Французы были отчасти правы, называя город Пекином в те далекие времена, — объясняет фонетические особенности научный консультант сайта “Как и Почему?” Владимир Анималов. — Это название появилось еще до революции местного языка со сдвигом согласных. После того, как это произошло, звуки превратились в, и соответственно, что звучание слов изменилось. Это произошло именно в северных диалектах, в южных же подобного видоизменения зарегистрировано не было. Так, один из южных диалектов, кантонский, все так же называет северную столицу Бакгин, что куда ближе по звучанию к общеизвестному Пекину».