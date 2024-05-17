Почему китайцы называют свою столицу не Пекин, а Бейцзин?

Пекин — столица Китая. Город основан в 1045 году до н.э. и является одной из четырех древних столиц Китая. На местном наречии название города звучит как Бейцзин (Бейджинг), и буквально переводится как «северная столица». Город действительно имеет северное расположение и является столицей. Он с трёх сторон окружён провинцией Хэбэй, на юго-востоке граничит с Тяньцзинем.
А вот в южных провинциях Китая название города произносится именно так — Пекин, а город Наньцзин — в переводе «южная столица» — там называют Нанкином. Миссионеры из Франции, прибывшие в Поднебесную империю 400 лет назад, записали «южную» версию и распространили по всей Европе. Русские дипломаты также ориентировались на это произношение и у нас прижилось название Пекин.
«Французы были отчасти правы, называя город Пекином в те далекие времена, — объясняет фонетические особенности научный консультант сайта “Как и Почему?” Владимир Анималов. — Это название появилось еще до революции местного языка со сдвигом согласных. После того, как это произошло, звуки превратились в, и соответственно, что звучание слов изменилось. Это произошло именно в северных диалектах, в южных же подобного видоизменения зарегистрировано не было. Так, один из южных диалектов, кантонский, все так же называет северную столицу Бакгин, что куда ближе по звучанию к общеизвестному Пекину».
Сегодня на северных диалектах, которые наиболее распространены в Китае, произносят название столицы Бейцзин. Во большинстве стран Европы китайскую столицу называют Пекином, но вот в Англии, Румынии, Норвегии и Дании на картах пишут Бейцзин. Интересно, что испанцы тоже за Бейцзин, но в вечно протестном регионе Каталония упрямо говорят Пекин — видимо, назло.