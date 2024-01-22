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19:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему избушка Бабы-яги на курьих ножках?

Баба-яга — персонаж славянских сказок и фольклора, старая колдунья, которая живет в лесу в избушке на курьих ножках. Она изображается как злая и коварная ведьма, которая может быть как помощницей положительным персонажам, так и их противницей. Неотделимая часть Бабы-яги — ее жилище, избушка с архитектурными особенностями. Почему деревянный сруб поставили на куриные лапы — в справке aif.ru.

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Источник: Николай Рерих, «Изба смерти», 1905 г.

Как связана Баба-яга и ее изба с похоронами?

Форма избы, поднятой над землей, характерна для традиций погребения славян-язычников. Останки покойного сжигали и вместе с вещами, которые могли бы ему сослужить в загробной жизни, помещали в деревянное строение, так называемый «мертвый дом». Их располагали в отдалении от жилых домов. В древнеславянском фольклоре, такие избушки расценивали как границу между миром живых и миром мертвых. Есть мнение, что образ Бабы-яги — собирательный: она олицетворяет одновременно усопшего предка и жрицу, которая занимается организацией погребального обряда.

Почему в сказках изба Бабы-Яги именно на курьих ножках?

Важная особенность погребальной конструкции — высокие деревянные подпорки или просто пни. Они предупреждали проникновение диких зверей в усыпальницу. Есть несколько теорий, почему в сказках их стали изображать в виде лап домашней птицы.

Согласно первой, подпорки действительно были похожи на ноги курицы из-за особенностей грубой древообработки. Исследователь, Владимир Пропп, посвятивший избушке Бабы-яги целую главу книги «Исторические корни волшебной сказки», предполагает, что такое изображение — отсылка к обычаям охотников-собирателей, находившихся на первобытной стадии развития, которые захоранивали тела умерших вождей в постройках в виде животных. Пропп называет деревянные подпорки «зооморфными столбами».

По второй версии, «курьи» — не значит «куриные». Они стали таковыми в результате изменения языка. Изначально «ножки» называли курными — от слова «курить». Это связано с процессом окуривания погребальной избы для защиты от насекомых.

Источники:
https://kulturologia.ru, https://cyrillitsa.ru/

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