Почему избушка Бабы-яги на курьих ножках?

Как связана Баба-яга и ее изба с похоронами?

Форма избы, поднятой над землей, характерна для традиций погребения славян-язычников. Останки покойного сжигали и вместе с вещами, которые могли бы ему сослужить в загробной жизни, помещали в деревянное строение, так называемый «мертвый дом». Их располагали в отдалении от жилых домов. В древнеславянском фольклоре, такие избушки расценивали как границу между миром живых и миром мертвых. Есть мнение, что образ Бабы-яги — собирательный: она олицетворяет одновременно усопшего предка и жрицу, которая занимается организацией погребального обряда.

Почему в сказках изба Бабы-Яги именно на курьих ножках?

Важная особенность погребальной конструкции — высокие деревянные подпорки или просто пни. Они предупреждали проникновение диких зверей в усыпальницу. Есть несколько теорий, почему в сказках их стали изображать в виде лап домашней птицы.

Согласно первой, подпорки действительно были похожи на ноги курицы из-за особенностей грубой древообработки. Исследователь, Владимир Пропп, посвятивший избушке Бабы-яги целую главу книги «Исторические корни волшебной сказки», предполагает, что такое изображение — отсылка к обычаям охотников-собирателей, находившихся на первобытной стадии развития, которые захоранивали тела умерших вождей в постройках в виде животных. Пропп называет деревянные подпорки «зооморфными столбами».