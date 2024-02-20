Почему быстро привыкаешь к плохому и медленно к хорошему?

Известно, что привычка к чему-то плохому вырабатывается быстрее, чем к хорошему. Но с чем же это связано? Об этом рассказали врачи в эфире программы «Жить здорово!».
Как отметила Елена Малышева, любая привычка имеет свой след в мозге. «Наша кора, сознание решила что-то делать, дальше все идет в подкорковые структуры, и возникает вознаграждение в центре удовольствий, специальные вещества вырабатываются. Хорошую привычку мы приобретаем только тогда, когда независимо от сознания эта привычка будет формироваться в нашем мозге», — отметила Малышева.
Например, человек захотел заниматься физкультурой по утрам, худеть и что угодно — поступил сигнал. Появилось желание, человек начинает что-то делать, чтобы это желание воплотить в жизнь. Вопрос тут основной в том — через сколько человек получит награду. «А награда где-то близко, а где-то далеко. Например, если мы едим сладкое, мучное, пьем алкоголь, награду мы получаем практически сразу, все сжимается мгновенно. Сладкое съел — тебе хорошо, выпил — хорошо. Чем быстрее мы получаем награду — тем быстрее формируется привычка», — пояснила Малышева.
А вот с хорошими привычками сложнее. Если вы решили заняться физкультурой и привести фигуру в норму, награду вы не получите мгновенно — результата придется ждать долго. Такие привычки, где награда где-то за горизонтом, сформировать очень тяжело.
Почему сложно избавиться от плохих привычек?
«Тот круг, который сформировался, где задействован центр удовольствия, получающий награду мгновенно, он останется навсегда», — предупредил кардиолог Герман Гандельман.
И тут важно снова не дать себе возможность вернуть его к активной жизни. «Если вы снова дадите сигнал — выпьете, съедите тортик — это все снова заработает, и вы потянетесь за следующим кусочком или за следующей рюмочкой. Это у нас спит, и надо оставлять это спящим», — предупредил кардиолог.
«Мертвая петля привычки никуда не исчезнет, она уменьшится и будет тем меньше, чем дольше вы к этому не возвращаетесь. Но она останется навсегда. Всю жизнь надо помнить, что вы, например, алкоголик, и как только будет хоть один безобидный глоточек вина, пива, привычка, как собака без намордника, оживет и начнет вас истязать. Это закон плохих привычек», — пояснила Малышева. Ведь сохраняются отросшие нервные клетки в мозге. Когда человек пытается выработать хорошую привычку, они растут еле-еле. А при плохой все моментально.
Как долго формируется хорошая привычка?
Чтобы сформировать здоровую привычку, требуется много времени. Например, чтобы выработать у себя привычку есть фрукты вместо булки, надо 18 дней ежедневного потребления фруктов на замену сладкому. Для того чтобы привыкнуть пить стакан воды с утра, требуется 45 дней, полтора месяца. А на выработку такой привычки, как 15-минутная гимнастика с утра, нужно 2−3 года, или 254 дня. Только по истечении такого времени сформируется след в мозге.