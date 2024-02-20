Почему быстро привыкаешь к плохому и медленно к хорошему?

«Мертвая петля привычки никуда не исчезнет, она уменьшится и будет тем меньше, чем дольше вы к этому не возвращаетесь. Но она останется навсегда. Всю жизнь надо помнить, что вы, например, алкоголик, и как только будет хоть один безобидный глоточек вина, пива, привычка, как собака без намордника, оживет и начнет вас истязать. Это закон плохих привычек», — пояснила Малышева. Ведь сохраняются отросшие нервные клетки в мозге. Когда человек пытается выработать хорошую привычку, они растут еле-еле. А при плохой все моментально.