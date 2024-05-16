Победитель лотереи судится с родственниками. Он не выполнил обещание

В США разгорается скандал с участием новоиспеченного миллионера — мужчина выиграл в лотерею Mega Millions громадную сумму в размере $1,35 млрд. Победитель решил не раскрывать имя и забрать единовременную выплату в размере $723 564 144 (около $500 млн после уплаты налогов). Сейчас он оказался участником судебного процесса против собственной семьи. Он судится с матерью своего ребенка, к делу привлекли и отца мужчины. Тому тоже нашлось, в чем упрекнуть лотерейного миллионера. Сын не выполнил данное отцу после выигрыша обещание. Подробностями делится Daily Beast.
В ноябре счастливчик подал иск против матери своей дочери. Причина: та якобы рассказала его отцу, сестре и мачехе о выигрыше. Таким образом, она нарушила условия подписанного ею соглашения о неразглашении по поводу лотереи. Документ действовал до 1 июня 2032 года, когда дочери победителя лотереи должно исполниться 18 лет. Сорвавший джекпот мужчина требовал неустойку с матери своего ребенка в размере нескольких сотен тысяч долларов.
Адвокаты женщины обвинения отвергали и утверждали, что истец сам рассказал родным о выигрыше.
В мае адвокаты победителя лотереи вновь подали заявление против матери его дочери. На этот раз женщину обвинили в том, что она пыталась раскрыть его личность, совершая ложные заявления в его адрес. Она якобы обвиняла лотерейного миллионера в том, что тот пытался похитить их дочь.
Женщина выступила с опровержением, в котором приводились слова отца победителя лотереи, данные под присягой. 70-летний полицейский в отставке утверждал, что сын рассказал ему о выигрыше и пообещал купить дом, машины для ремонта и построить гараж. Кроме того, сын якобы обещал отцу создать трастовый фонд, чтобы обеспечить пожилому мужчине ежемесячный доход. Обещания лотерейный миллионер не сдержал.
Адвокаты бывшей возлюбленной победителя лотереи утверждают: тот решил засудить ее из-за мести и желания получить уступки в опеке над ребенком. Женщина отказалась возвращаться к нему даже после того, как он выиграл крупную сумму.
Победитель лотереи сожалеет, что его отец не подписал соглашение о неразглашении. Он также настаивает на том, что не озвучивал в беседе с отцом свои планы на выигранные деньги.
Ранее сообщалось о том, что 41-летняя Дженнифер Хортон из США месяц не знала о том, что стала победительницей лотереи. После покупки она спрятала лотерейный билет в сумку и забыла о нем. Сумма выигрыша составила $150 тыс. Победительница планирует потратить полученные средства на погашение долгов и путешествие.