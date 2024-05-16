Победитель лотереи судится с родственниками. Он не выполнил обещание

В США разгорается скандал с участием новоиспеченного миллионера — мужчина выиграл в лотерею Mega Millions громадную сумму в размере $1,35 млрд. Победитель решил не раскрывать имя и забрать единовременную выплату в размере $723 564 144 (около $500 млн после уплаты налогов). Сейчас он оказался участником судебного процесса против собственной семьи. Он судится с матерью своего ребенка, к делу привлекли и отца мужчины. Тому тоже нашлось, в чем упрекнуть лотерейного миллионера. Сын не выполнил данное отцу после выигрыша обещание. Подробностями делится Daily Beast.